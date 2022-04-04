T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları yarın başlayacak

04 Nisan 2022 13:38

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde ilk maçlar, yarın ve 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

6 Nisan Çarşamba:

​​​​​​​Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

 
uefaşampiyonlar ligiçeyrekfinalheyecanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24