Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Porto çeyrek finale kaldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında Juventus'a 3-2 yenilen Porto ve Sevilla ile 2-2 berabere kalan Borussia Dortmund çeyrek finale kalan takımlar oldular.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Juventus, sahasında Porto'yu 3-2 yendi. İlk maçı 2-1 kazanan Porto deplasman golü kuralıyla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

İlk maçı 2-1 kaybeden Juventus, ikinci maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Porto çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Merih Demiral'ın Taremi'ye yaptığı hareketin ardından Hollandalı hakem Bjork Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Sergio Oliviera'nın penaltısı ile Porto öne geçti ve ilk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Porto 10 kişi kaldı

İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Chiesa maça eşitliği getiren isim olurken 54. dakikada Portolu Taremi, ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. 63'te bir kez daha sahneye çıkan Chiesa'nın golüyle bu kez Juventus öne geçti, kalan dakikalarda başka gol olmayınca normal süre 2-1 bitti ve uzatmalara geçildi.

İlk uzatma devresinde gol olmazken ikinci uzatma devresi ise adeta ayrı bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Dakikalar 115'i gösterdiğinde Sergio Oliveira maça eşitliği getirdi. 117'ye gelindiğinde ise Juventus Rabiot ile bir kez daha öne geçti. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca Porto tur atlayan taraf oldu.

Porto bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Juventus ise Devler Ligi macerasını tamamladı.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde 40 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Haaland'ın rekor, Dortmund'un tur gecesi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Dortmund, sahasında Sevilla'yla 2-2 berabere kalarak toplamda 5-4'lük sonuçla çeyrek finale yükseldi. Norveçli yıldız Haaland kırdığı rekorlar ve attığı gollerle geceye damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile Sevilla karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadele 2-2 sona erdi.

Borussia Dortmund'un golleri Haaland'dan Sevilla'nın sayıları ise En-Nesyri'den geldi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasını Borussia Dortmund, Haaland'ın 35. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. 54. dakikada penaltıdan attığı golle bir kez daha sahneye çıkan Haaland aynı zamanda birçok rekora da imza attı.

Haaland rekora doymadı

Haaland, Devler Ligi'nde 20 gole en çabuk ulaşan futbolcu oldu. Erling Haaland (20 yaş 231 gün) aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gol atan en genç futbolcu oldu. Ayrıca Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 4 maçta 2'şer gol atan ilk oyuncu oldu. Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6 maçta da gol atan en genç oyuncu oldu.



Rakip kalede baskısını arttıran Sevilla 69. dakikada En-Nesyri'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1

Sevilla 90+6. dakikada En-Nesyri ile bir gol daha bulsa da Dortmunda ilk maçın verdiği avantajla adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanya'da oynanan ilk mücadeleyi Borussia Dortmund 3-2 kazanmıştı.