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Spor

Şampiyonlar Ligi kurasında yine hile iddiası

Roberto Carlos da kura çeken isimler arasındaydı

26 Ağustos 2016 10:52

FIFA Eski Başkanı Sepp Blatter, daha önce kura çekimlerinde sıcak ve soğuk top hilesi yapıldığını açıklamış ve bu itiraf futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. Düm akşam ise Monaco'da gerçekleştirilen kura çekiminde yine hile yapıldığı iddia edildi.

Eski İngiliz efsanesi Ian Rush'ın kura çekimi sırasında ortaya çıkan bir görüntüsü akıllarda büyük bir soru işareti bıraktı. Dikkatli incelendiğinde topların açıldığı esnada küçük bir el hareketiyle kurayı değiştirdiği iddia edilen Rush'ın hile yaptığı ortaya atıldı.

Rush ile birlikte eski Fenerbahçeli Roberto Carlos'un da eline aldığı ilk topu kutunun içine bırakıp tekrar çekmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

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Roberto CarlosŞampiyonlar Ligikura çekimiIan Rush

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