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Spor

Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da yapılacak; işte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek

26 Ağustos 2021 16:22

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'in play off turunda Monaco'yu elemesi sebebiyle Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş grup aşamasından kuralara katılacak. Beşiktaş 4. torbadan kuraya girecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve torbalar

1.torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2.torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3.torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. orba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg

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