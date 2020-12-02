Şampiyonlar Ligi formatı değişiyor!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin fotmatını "İsviçre Sistemi" ile değiştirmeyi hedefliyor. 2024-25 sezonunda uygulamaya getirilmesi planlanan fotmatta 32 takım yer alacak ve bu takımlar 4 ayrı torbaya ayrılacak. Grupta 10 maç oynanacak. Tüm maçlar farklı takımlara karşı oynanacak ve ülke ayrımı olmayacak.

Britanya basınından The Times'ın haberine göre; UEFA yetkilileri, yeni format ile ilgili tüm modelleri inceledikten sonra "İsviçre Sistemi"nde karar kıldılar. UEFA, bu yeni sistemi 2024'ten itibaren kullanmak için önümüzdeki haftalarda tekrar toplanacak. Kurallara ve anlaşmalara göre şu an kullanılan sistem en az 2024'e kadar devam edecek.

Buna göre 1 takım, 10 farklı rakibe karşı 10 grup maçı oynadıktan sonra tur atlayacak. Bu sistemin temel amacı, büyük takımları normalden daha fazla birbirleriyle grup aşamasında karşılaştırmak olarak belirlendi. Böylece, TV reytingleri ve pazarlama gelirleri de artırılmış olacak.