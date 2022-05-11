Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Real Madrid arasında oynanacak final maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

UEFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin hakem kadrosuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, Liverpool ve Real Madrid arasındaki finali Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in yöneteceği, yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore'nin yapacağı belirtildi.

Benoit Bastien'in ise dördüncü hakem olacağı aktarılırken Jerome Brisard, Willy Delajod, Massimiliano Irrati ve Filippo Melli'nin VAR hakemi olacağı ifade edildi.

Geçen yıl Avrupa Ligi finalini yönetti

Bu yıl Şampiyonlar Ligi finalinde görevlendirilen Clement Turpin, geçtiğimiz yıl Villareal ve Manchester United arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini yönetmişti.

Normal süresinde ve uzatma bölümünde eşitliğin bozulmadığı maçta Villareal, Manchester United'ı penaltı atışlarında 11-10 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.