Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in rakibi Liverpool oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rakibi Roma'ya 4-2 yenilen Liverpool, ilk maçta aldığı 5-2'lik galibiyetin avantajıyla finale çıktı.

Liverpool'un finaldeki rakibi Real Madrid olacak.

Geçen hafta 5-2 kazandığı maçın rövanşında Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalyan rakibinin karşısına çıkan Liverpool, 9. dakikada Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Mağlup duruma düşen Roma, Liverpool kale sahası içinde oluşan karambolde Liverpool'lu Milner'in kafasına çarpan topun kendi kalesine gol olmasıyla 1-1 eşitliği sağladı.

Liverpool, 15. dakikada Wijnaldum'un kafa vuruşuyla yeniden öne geçti ve ilk yarı 2-1 İngiliz ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında 52. dakikada Dzeko'yla 2-2 eşitliği sağlayan Roma, üçüncü golü ancak maçın sonuna doğru bulabildi.

Roma'lı Nainggolan'ın 86. dakikada ve uzatmalarda attığı penaltı golüyle maç, İtalyan ekibin 4-2 galibiyetiyle bitti. Ancak bu, Roma'yı finale taşımaya yetmedi.

Son Avrupa Şampiyonluğu'nu 2005'te Milan karşısında İstanbul'da alan Liverpool ile geçen yılın şampiyonu Real Madrid arasındaki final maçı 26 Mayıs'ta Kiev'de oynanacak.