Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Dragao Stadı'ndaki dev maçta Manchester City'yi 1-0 yendi ve kupayı tarihinde 2. kez müzesine götürdü. Chelsea'yi zafere taşıyan gol Alman futbolcu Kai Havertz'den geldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibinin kupa mücadelesi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynandı.Thomas Tuchel'in öğrencileri kupaya uzanan taraf oldu.

En son 2010-2011 sezonunda Roberto Di Matteo yönetiminde Devler Ligi kupasını kazanan Chelsea, tam 10 sezon sonra bu başarıyı Thomas Tuchel ile tekrarladı. İngiliz devi, tarihindeki 2. Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.