Şampiyonlar Ligi finali için Galler güvenlik güçlerinden ilginç tedbir

2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyen ve bu yıl Galler, Cardiff‘teki Milenyum Stadyumu‘nda oynanacak olan final karşılaşmasında, futbolseverler oldukça ilginç ve yeni bir güvenlik önlemiyle karşı karşıya kalacak.

Alınacak olan bu önlem kapsamında Galler polisi, 3 Haziran‘da Cardiff’te gerçekleşecek olan final karşılaşmasına katılmak isteyen bütün seyircilerin -şehre gelmesi beklenen 170 bin kişinin– yüzünü tarayacak.

Dünyanın birçok yerinden katılımın gerçekleşeceği 2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında olası bir bombalı saldırı ve terör eylemiyle karşı karşıya kalmamak için Galler güvenlik güçleri, bu uygulamayı final karşılaşmasını izlemek üzere stada gitseler de, gitmeseler de ülkeye final maçı için geldiğini belirten bütün turistlere uygulayacak.

Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasına ve ülke itibarına gölge düşürmek istemeyen Galler polisi, bu güvenlik tedbiri sayesinde 170 bin kişinin yüzünü tarayacak ve taranan bu yüzler şüpheli şahıslardan oluşan bir veri tabanı ile karşılaştırılacak. Eşleşme olması durumunda bu sistem sayesinde teröristler planladıkları saldırıyı gerçekleştiremeden yakalanacak.