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Şampiyonlar Ligi final maçında mayo ile sahaya giren Wolanski bileğini kırdı

09 Mart 2020 10:09

Geçen yıl Liverpool ile Tottenham Hotspur arasında gerçekleşen Şampiyonlar Ligi final maçına mayo ile atlayarak izinsiz gösteri yapan Kinsey Wolanski, bileğini kırdı.

Mayıs ayında düzenlenen Şampiyonlar Ligi final maçında dikkatleri üzerine çeken ve uluslararası kamuoyunda meşhur olan Wolanski, sosyal medya platformu aracılığıyla sakatlandığını duyurdu.

Paraşütle atlarken yere tam iniş yapamadığını söyleyen ünlü manken bileğini kırdığını söyledi. Genç kadın, “Çok rüzgarlı bir hava vardı ve 6 metre yüksekten düştüm. Bileğim kırıldı” dedi.

Wolanski’nin videosunun sonunda bir enerji içeceği içmesi ise sosyal medyada, “Markanın reklamını yapıyor, aslında bacağını kırmadı, takipçilerini kandırmaya çalışıyor” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

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