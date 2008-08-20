Şampiyonlar ilk ikiden çıkıyor

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonu için geriye sayım devam ederken, sezonun ilk yarısını

ilk 2 takım arasında kapatan ekipler, genellikle lig sonunda şampiyonluğa ulaşıyor.



Maçlar 2 grup halinde yapıldığı için 1959 yılındaki ilk sezonun değerlendirmeye alınmadığı araştırmaya göre, şampiyon takımlar, çok büyük bir oranda ilk yarıyı ilk 2 sırada tamamlayanlar arasından çıkıyor.



Lig tarihinde, 1959 yılı dışında geride kalan 49 sezonda, 28 kez ilk yarıyı lider, 16 kez ikinci, 4 kez üçüncü ve 1 kez de beşinci bitiren takım şampiyon oldu. 49 şampiyonluktan 44'ü, ilk yarıyı ilk 2 sırada tamamlayanlardan çıkarken, yalnızca 5'inde daha alt sıralarda yer alan takımlar mutlu sona ulaşabildi.



Ligde bugüne dek Galatasaray 19, Fenerbahçe 13, Beşiktaş 9, Trabzonspor 5, Altay, Kocaelispor ve Sivasspor da birer kez ilk yarıları lider tamamladı.



Lig tarihinde, şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışında sadece 3 Anadolu takımı bugüne dek ilk yarı sonunda zirveye çıktı.1969-70 sezonunda Altay, 1992-93 sezonunda Kocaelispor ve son olarak da geçen sezon Sivasspor, ilk yarı sonu itibariyle liderlik koltuğunda

oturdu.



1969-70 sezonunda ilk yarıyı lider kapatan Altay, sezonu şampiyon Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde bitirdi. Ligin en ilginç sezonlarından birisi de 1974-75'de yaşandı. Ligin ilk

yarısını lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sezon sonunda ezeli rakibine 5 puan fark atarak, 2 puanlı ligde zoru gerçekleştirdi ve şampiyon oldu.





1983-84 sezonunda ilk yarıyı 25 puanla lider kapatan Galatasaray, sezonu şampiyon Trabzonspor'un 6 puan gerisinde ancak 3. sırada tamamlayabildi.



1994-95 sezonunda yine ilk yarı lideri Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kaldı.



1997-98 sezonunun ilk yarısını lider Fenerbahçe'nin tam 6 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Galatasaray, ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla, ezeli rakibine 4 puan fark atıp şampiyon olmuştu.



2003-04 sezonunda Beşiktaş adeta bir mucizeyi gerçekleştirdi. İlk yarıyı 8 puan önünde kapattığı ezeli rakibi Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken, siyah-beyazlılar tam 14 puan geride 3. sırada sezonu bitirebildi.



Geçen sezon ise ilk yarıyı lider kapatan Sivasspor, sezonu gol averajıyla 4. bitirdi.



Değerlendirmeye alınan geride kalan 49 sezonda, ligin ilk yarılarını en çok lider kapatan takım Galatasaray oldu.Sarı-kırmızılılar, 49 sezonun 19'unda devreyi lider kapadı, buna karşın

17 kez sezon sonunda mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 13 kez ilk yarıyı lider bitirip, buna karşın 17 kez şampiyonluğu elde etti.



Beşiktaş 9 kez ilk yarı lideri olup 10, Trabzonspor ise 5 kez devreyi önde kapatıp 6 kez şampiyon oldu.

Lig tarihinde, 1959 dışındaki 49 sezonda ilk yarıyı lider kapatan ve sezon sonunda şampiyon olan takımlar şunlar:



Sezon İlk Yarı Lideri Şampiyon

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1959-1960 Beşiktaş Beşiktaş

1960-1961 Galatasaray Fenerbahçe

1961-1962 Galatasaray Galatasaray

1962-1963 Galatasaray Galatasaray

1963-1964 Beşiktaş Fenerbahçe

1964-1965 Fenerbahçe Fenerbahçe

1965-1966 Beşiktaş Beşiktaş

1966-1967 Fenerbahçe Beşiktaş

1967-1968 Fenerbahçe Fenerbahçe

1968-1969 Galatasaray Galatasaray

1969-1970 Altay Fenerbahçe

1970-1971 Galatasaray Galatasaray

1971-1972 Galatasaray Galatasaray

1972-1973 Galatasaray Galatasaray

1973-1974 Fenerbahçe Fenerbahçe

1974-1975 Galatasaray Fenerbahçe

1975-1976 Fenerbahçe Trabzonspor

1976-1977 Trabzonspor Trabzonspor

1977-1978 Fenerbahçe Fenerbahçe

1978-1979 Trabzonspor Trabzonspor

1979-1980 Trabzonspor Trabzonspor

1980-1981 Trabzonspor Trabzonspor

1981-1982 Fenerbahçe Beşiktaş

1982-1983 Fenerbahçe Fenerbahçe

1983-1984 Galatasaray Trabzonspor

1984-1985 Beşiktaş Fenerbahçe

1985-1986 Galatasaray Beşiktaş

1986-1987 Galatasaray Galatasaray

1987-1988 Galatasaray Galatasaray

1988-1989 Beşiktaş Fenerbahçe

1989-1990 Beşiktaş Beşiktaş

1990-1991 Galatasaray Beşiktaş

1991-1992 Beşiktaş Beşiktaş

1992-1993 Kocaelispor Galatasaray

1993-1994 Galatasaray Galatasaray

1994-1995 Galatasaray Beşiktaş

1995-1996 Trabzonspor Fenerbahçe

1996-1997 Galatasaray Galatasaray

1997-1998 Fenerbahçe Galatasaray

1998-1999 Fenerbahçe Galatasaray

1999-2000 Galatasaray Galatasaray

2000-2001 Galatasaray Fenerbahçe

2001-2002 Galatasaray Galatasaray

2002-2003 Beşiktaş Beşiktaş

2003-2004 Beşiktaş Fenerbahçe

2004-2005 Fenerbahçe Fenerbahçe

2005-2006 Fenerbahçe Galatasaray

2006-2007 Fenerbahçe Fenerbahçe

2007-2008 Sivasspor Galatasaray

