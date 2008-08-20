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Spor

Şampiyonlar ilk ikiden çıkıyor

20 Ağustos 2008 03:00

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonu için geriye sayım devam ederken, sezonun ilk yarısını
 ilk 2 takım arasında kapatan ekipler, genellikle lig sonunda şampiyonluğa ulaşıyor.
        
Maçlar 2 grup halinde yapıldığı için 1959 yılındaki ilk sezonun değerlendirmeye alınmadığı araştırmaya göre, şampiyon takımlar, çok büyük bir oranda ilk yarıyı ilk 2 sırada tamamlayanlar arasından çıkıyor.
        
Lig tarihinde, 1959 yılı dışında geride kalan 49 sezonda, 28 kez ilk yarıyı lider, 16 kez ikinci, 4 kez üçüncü ve 1 kez de beşinci bitiren  takım şampiyon oldu.   49 şampiyonluktan 44'ü, ilk yarıyı ilk 2 sırada tamamlayanlardan  çıkarken, yalnızca 5'inde daha alt sıralarda yer alan takımlar mutlu  sona ulaşabildi.

Ligde bugüne dek Galatasaray 19, Fenerbahçe 13, Beşiktaş 9, Trabzonspor  5, Altay, Kocaelispor ve Sivasspor da birer kez ilk  yarıları lider  tamamladı.
        
Lig tarihinde, şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve  Trabzonspor dışında sadece 3 Anadolu takımı bugüne dek ilk yarı sonunda zirveye çıktı.1969-70 sezonunda Altay, 1992-93 sezonunda Kocaelispor ve son olarak da geçen sezon Sivasspor, ilk yarı sonu itibariyle liderlik koltuğunda
 oturdu.
         
1969-70 sezonunda ilk yarıyı lider kapatan Altay, sezonu şampiyon Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde bitirdi. Ligin en ilginç sezonlarından birisi de 1974-75'de yaşandı. Ligin ilk
 yarısını lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan  Fenerbahçe, sezon sonunda ezeli rakibine 5 puan fark atarak, 2 puanlı  ligde zoru gerçekleştirdi ve şampiyon oldu.


1983-84 sezonunda ilk yarıyı 25 puanla lider kapatan Galatasaray, sezonu şampiyon Trabzonspor'un 6 puan gerisinde ancak 3. sırada tamamlayabildi.
        
1994-95 sezonunda yine ilk yarı lideri Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kaldı.
        
1997-98 sezonunun ilk yarısını lider Fenerbahçe'nin tam 6 puan gerisinde  3. sırada tamamlayan Galatasaray, ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla, ezeli rakibine 4 puan fark atıp şampiyon olmuştu.
        
2003-04 sezonunda Beşiktaş adeta bir mucizeyi gerçekleştirdi. İlk yarıyı 8 puan önünde kapattığı ezeli rakibi Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken, siyah-beyazlılar tam 14 puan geride 3. sırada sezonu bitirebildi.
        
Geçen sezon ise ilk yarıyı lider kapatan Sivasspor, sezonu gol averajıyla 4. bitirdi.
         
Değerlendirmeye alınan geride kalan 49 sezonda, ligin ilk yarılarını en çok lider kapatan takım Galatasaray oldu.Sarı-kırmızılılar, 49 sezonun 19'unda devreyi lider kapadı, buna karşın
 17 kez sezon sonunda mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 13 kez ilk yarıyı lider bitirip, buna karşın 17 kez  şampiyonluğu elde etti.

Beşiktaş 9 kez ilk yarı lideri olup 10, Trabzonspor ise 5 kez devreyi  önde kapatıp 6 kez şampiyon oldu.
         Lig tarihinde, 1959 dışındaki 49 sezonda ilk yarıyı lider kapatan ve sezon sonunda şampiyon olan takımlar şunlar:
        
         Sezon     İlk Yarı Lideri    Şampiyon
         ---------   ---------------    --------
         1959-1960     Beşiktaş         Beşiktaş
         1960-1961     Galatasaray      Fenerbahçe
         1961-1962     Galatasaray      Galatasaray
         1962-1963     Galatasaray      Galatasaray
         1963-1964     Beşiktaş         Fenerbahçe
         1964-1965     Fenerbahçe       Fenerbahçe
         1965-1966     Beşiktaş         Beşiktaş
         1966-1967     Fenerbahçe       Beşiktaş
         1967-1968     Fenerbahçe       Fenerbahçe
         1968-1969     Galatasaray      Galatasaray
         1969-1970     Altay            Fenerbahçe
         1970-1971     Galatasaray      Galatasaray
         1971-1972     Galatasaray      Galatasaray
         1972-1973     Galatasaray      Galatasaray
         1973-1974     Fenerbahçe       Fenerbahçe
         1974-1975     Galatasaray      Fenerbahçe
         1975-1976     Fenerbahçe       Trabzonspor
         1976-1977     Trabzonspor      Trabzonspor
         1977-1978     Fenerbahçe       Fenerbahçe
         1978-1979     Trabzonspor      Trabzonspor
         1979-1980     Trabzonspor      Trabzonspor
         1980-1981     Trabzonspor      Trabzonspor
         1981-1982     Fenerbahçe       Beşiktaş
         1982-1983     Fenerbahçe       Fenerbahçe
         1983-1984     Galatasaray      Trabzonspor
         1984-1985     Beşiktaş         Fenerbahçe
         1985-1986     Galatasaray      Beşiktaş
         1986-1987     Galatasaray      Galatasaray
         1987-1988     Galatasaray      Galatasaray
         1988-1989     Beşiktaş         Fenerbahçe
         1989-1990     Beşiktaş         Beşiktaş
         1990-1991     Galatasaray      Beşiktaş
         1991-1992     Beşiktaş         Beşiktaş
         1992-1993     Kocaelispor      Galatasaray
         1993-1994     Galatasaray      Galatasaray
         1994-1995     Galatasaray      Beşiktaş
         1995-1996     Trabzonspor      Fenerbahçe
         1996-1997     Galatasaray      Galatasaray
         1997-1998     Fenerbahçe       Galatasaray
         1998-1999     Fenerbahçe       Galatasaray
         1999-2000     Galatasaray      Galatasaray
         2000-2001     Galatasaray      Fenerbahçe
         2001-2002     Galatasaray      Galatasaray
         2002-2003     Beşiktaş         Beşiktaş
         2003-2004     Beşiktaş         Fenerbahçe
         2004-2005     Fenerbahçe       Fenerbahçe
         2005-2006     Fenerbahçe       Galatasaray
         2006-2007     Fenerbahçe       Fenerbahçe
         2007-2008     Sivasspor        Galatasaray

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