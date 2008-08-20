Şampiyonlar ilk ikiden çıkıyor

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonu için geriye sayım devam ederken, sezonun ilk yarısını
ilk 2 takım arasında kapatan ekipler, genellikle lig sonunda şampiyonluğa ulaşıyor.
Maçlar 2 grup halinde yapıldığı için 1959 yılındaki ilk sezonun değerlendirmeye alınmadığı araştırmaya göre, şampiyon takımlar, çok büyük bir oranda ilk yarıyı ilk 2 sırada tamamlayanlar arasından çıkıyor.
Lig tarihinde, 1959 yılı dışında geride kalan 49 sezonda, 28 kez ilk yarıyı lider, 16 kez ikinci, 4 kez üçüncü ve 1 kez de beşinci bitiren takım şampiyon oldu. 49 şampiyonluktan 44'ü, ilk yarıyı ilk 2 sırada tamamlayanlardan çıkarken, yalnızca 5'inde daha alt sıralarda yer alan takımlar mutlu sona ulaşabildi.
Ligde bugüne dek Galatasaray 19, Fenerbahçe 13, Beşiktaş 9, Trabzonspor 5, Altay, Kocaelispor ve Sivasspor da birer kez ilk yarıları lider tamamladı.
Lig tarihinde, şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışında sadece 3 Anadolu takımı bugüne dek ilk yarı sonunda zirveye çıktı.1969-70 sezonunda Altay, 1992-93 sezonunda Kocaelispor ve son olarak da geçen sezon Sivasspor, ilk yarı sonu itibariyle liderlik koltuğunda
oturdu.
1969-70 sezonunda ilk yarıyı lider kapatan Altay, sezonu şampiyon Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde bitirdi. Ligin en ilginç sezonlarından birisi de 1974-75'de yaşandı. Ligin ilk
yarısını lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sezon sonunda ezeli rakibine 5 puan fark atarak, 2 puanlı ligde zoru gerçekleştirdi ve şampiyon oldu.
1983-84 sezonunda ilk yarıyı 25 puanla lider kapatan Galatasaray, sezonu şampiyon Trabzonspor'un 6 puan gerisinde ancak 3. sırada tamamlayabildi.
1994-95 sezonunda yine ilk yarı lideri Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kaldı.
1997-98 sezonunun ilk yarısını lider Fenerbahçe'nin tam 6 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Galatasaray, ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla, ezeli rakibine 4 puan fark atıp şampiyon olmuştu.
2003-04 sezonunda Beşiktaş adeta bir mucizeyi gerçekleştirdi. İlk yarıyı 8 puan önünde kapattığı ezeli rakibi Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken, siyah-beyazlılar tam 14 puan geride 3. sırada sezonu bitirebildi.
Geçen sezon ise ilk yarıyı lider kapatan Sivasspor, sezonu gol averajıyla 4. bitirdi.
Değerlendirmeye alınan geride kalan 49 sezonda, ligin ilk yarılarını en çok lider kapatan takım Galatasaray oldu.Sarı-kırmızılılar, 49 sezonun 19'unda devreyi lider kapadı, buna karşın
17 kez sezon sonunda mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 13 kez ilk yarıyı lider bitirip, buna karşın 17 kez şampiyonluğu elde etti.
Beşiktaş 9 kez ilk yarı lideri olup 10, Trabzonspor ise 5 kez devreyi önde kapatıp 6 kez şampiyon oldu.
Lig tarihinde, 1959 dışındaki 49 sezonda ilk yarıyı lider kapatan ve sezon sonunda şampiyon olan takımlar şunlar:
Sezon İlk Yarı Lideri Şampiyon
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1959-1960 Beşiktaş Beşiktaş
1960-1961 Galatasaray Fenerbahçe
1961-1962 Galatasaray Galatasaray
1962-1963 Galatasaray Galatasaray
1963-1964 Beşiktaş Fenerbahçe
1964-1965 Fenerbahçe Fenerbahçe
1965-1966 Beşiktaş Beşiktaş
1966-1967 Fenerbahçe Beşiktaş
1967-1968 Fenerbahçe Fenerbahçe
1968-1969 Galatasaray Galatasaray
1969-1970 Altay Fenerbahçe
1970-1971 Galatasaray Galatasaray
1971-1972 Galatasaray Galatasaray
1972-1973 Galatasaray Galatasaray
1973-1974 Fenerbahçe Fenerbahçe
1974-1975 Galatasaray Fenerbahçe
1975-1976 Fenerbahçe Trabzonspor
1976-1977 Trabzonspor Trabzonspor
1977-1978 Fenerbahçe Fenerbahçe
1978-1979 Trabzonspor Trabzonspor
1979-1980 Trabzonspor Trabzonspor
1980-1981 Trabzonspor Trabzonspor
1981-1982 Fenerbahçe Beşiktaş
1982-1983 Fenerbahçe Fenerbahçe
1983-1984 Galatasaray Trabzonspor
1984-1985 Beşiktaş Fenerbahçe
1985-1986 Galatasaray Beşiktaş
1986-1987 Galatasaray Galatasaray
1987-1988 Galatasaray Galatasaray
1988-1989 Beşiktaş Fenerbahçe
1989-1990 Beşiktaş Beşiktaş
1990-1991 Galatasaray Beşiktaş
1991-1992 Beşiktaş Beşiktaş
1992-1993 Kocaelispor Galatasaray
1993-1994 Galatasaray Galatasaray
1994-1995 Galatasaray Beşiktaş
1995-1996 Trabzonspor Fenerbahçe
1996-1997 Galatasaray Galatasaray
1997-1998 Fenerbahçe Galatasaray
1998-1999 Fenerbahçe Galatasaray
1999-2000 Galatasaray Galatasaray
2000-2001 Galatasaray Fenerbahçe
2001-2002 Galatasaray Galatasaray
2002-2003 Beşiktaş Beşiktaş
2003-2004 Beşiktaş Fenerbahçe
2004-2005 Fenerbahçe Fenerbahçe
2005-2006 Fenerbahçe Galatasaray
2006-2007 Fenerbahçe Fenerbahçe
2007-2008 Sivasspor Galatasaray