-ŞAMPİYONANIN BİLETLERİ PAZARTESİ SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Türkiye'nin ev sahipliğinde 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın biletleri, Biletix satış noktalarından satışa sunuluyor. Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri illerinde gerçekleştirilecek organizasyonun başlamasına sayılı günler kala, şampiyonanın tüm günlük biletleri 2 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Biletix'in satış noktalarından da satın alınabilecek. Bugüne dek şampiyonanın biletleri sadece internet üzerinden satın alınabilirken, pazartesi gününden itibaren basketbolseverler tüm gruplara ve final turlarına ait biletleri satış noktalarından da temin edebilecek. Öte yandan, şampiyonanın biletleri Biletix internet sitesi üzerinden de satılmaya devam edecek.