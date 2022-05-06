Şampiyon Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 36. haftada Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. 6 Mayıs Cuma günü 20.00'de başlayacak karşılaşma Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak. İki takım arasındaki mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hatay ekibi, 49 puanla 10. sırada yer alıyor.
Atakaş Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.
Günün diğer maçında Yukatel Kayserispor, Gaziantep'i aynı saatte ağırlayacak.
İlk 11'ler
Hatayspor: Munir, Sadık, Isaac, Burak, Adekugbe, Onur, Mehdi, Dylan, Saba, El Kaabi, Bertuğ
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, M. Cem, Kouassi, Bakasetas, Yusuf, Djaniny