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Spor

ŞAMPİYON, SPORCU SEÇECEK ANKARA (A.A)

02 Ocak 2011 16:22

-ŞAMPİYON, SPORCU SEÇECEK ANKARA (A.A) - 02.01.2011 - Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 2011 Yamaha Dunlop Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek motosikletçileri seçecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından 6'sı Almanya, diğerleri de Avusturya ve Hollanda'da koşulacak 8 ayak üzerinden yapılacak Yamaha R6 Dunlop Kupası'na gönderilecek 2 sporcunun seçimi, Kenan Sofuoğlu tarafından gerçekleştirilecek. Yarışçıların seçimi 7 Ocak'ta İstanbul Park'ta yapılacak. En iyi iki yarışçı belirlendikten sonra ilk 2 motosiklet tamamen incelenecek ve eğer modifikasyon tespit edilmesi halinde bir sonraki yarışçı R6 Cup için seçilecek. Seçmelere katılmak isteyen sporcuların federasyona başvurmaları gerekiyor.

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