Şampiyon sahasında fark yedi



Alman Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 30’uncu haftası lider Bayern Münih ile ikinci sıradaki Borussia Dortmund’u karşı karşıya getirdi. Şampiyonluğu daha önce garantileyen Bavyera ekibi, 71 bin kişinin izlediği sahasındaki maçta rakibine 3-0 mağlup oldu.

Bayern Münih topa daha çok sahip olmasına rağmen rakibine üstünlüğünü kabul ettiremedi ve savunmada beklenmedik açıklar verdi. İlk yarıyı Borussia Dortmund, Henrich Mkhitaryan’ın kaydettiği golle (20.) 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Bayern Münih’te kaleyi baldırında zorlanma meydana gelen Manuel Neuer’in yerine Lukas Raeder devraldı.

Ancak genç file bekçisi Bundesliga’daki ilk maçında bekleneni veremedi. 20 yaşındaki Raeder savunmasının da hatalarıyla birkaç dakika içinde kalesinde 2 gol gördü. Önce Marco Reus (49.) ardından Jonas Hofmann (56.) konuk takımı 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Maçın uzatma dakikalarında Bayernli savunmacı Rafinha, Dortmundlu Mkhitaryan’ın yüzüne fiili saldırıda bulununca kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bayern Münih ligde üst üste ikinci yenilgisini alırken Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım sırası olan ikincilikteki yerini korudu.

Freiburg kurtuluş yolunda

Freiburg, ligin son sırasındaki rakibi Eintracht Braunschweig’ın gönülsüz yardımıyla ligde kalma yolunda çok önemli bir galibiyet aldı. Ev sahibi Freiburg’un 2-0 kazandığı maçta kaydedilen her iki golde karşı takımın oyuncuların katkısı vardı. 8’nci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Damir Vrancic kendi ağlarını havalandırırken 48’nci dakikada Freiburglu Julian Schuster’in uzak mesafeden çektiği şut Braunscweig'ın savunması Ermin Bicakcic’e çarparak kaleci Daniel Davari’yi yanılttı ve ağlarla buluştu.

Braunschweig’ın son haftalardaki çıkışına golleriyle katkı sağlayan Domi Kumbela, henüz 26’ncı dakikada şanssız bir şekilde sakatlanarak yerini Kruppke’ye bıraktı. Ligin son sırasındaki yeri değişmeyen Braunschweig’ın işi gittikçe zorlaşıyor.

Nürnberg ve Hamburg haftayı puansız kapattı

Puan cetvelinin sondan bir önceki takımı Nürnberg de haftayı yenilgiyle kapattı. Wolfsburg’a konuk olan kırmızı-beyazlılar rakibine 4-1’lik skorla mağlup oldu. Oysa Nürnberg maça cesur başlamış ve bunun karşılığını Markus Feulner’in attığı golle (8.) almıştı. Ama oyunu bırakmayan Wolfsburg, Ivica Olic (19.) ve Ivan Perisic’in iki dakika arayla attığı gollerle (21.) daha ilk yarıda maçı çevirdi. İkinci yarıda Junior Malanda (69.) ve bir kez daha Perisic’in kaydettiği goller (82.) maçın 4-1’lik skorunu ortaya çıkardı. Wolfsburg bu sonuçla puan cetvelinde dördüncü sıraya yükseldi.

Bundesliga’nın 'dinozoru’ Hamburg, tarihinde ilk kez ikinci lige düşmeye bu kadar yakın. 30’uncu haftada Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Hannover'e konuk olan Hamburg, haftanın önemli mücadelesinde rakibine 2-1 mağlup oldu. Kaptan Lars Stindl, 9’ncu dakikada Hannover’i 1-0 öne geçirirken haftayı boş geçmeyen Türk milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 48’nci dakikada serbest vuruştan attığı golle Hamburg’a beraberliği getirdi.

Ancak rakibi gibi puana ihtiyacı olan Hannover, bitime dört dakika kala Didier Ya Konan’ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrılarak (86.) çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bu yenilgi hem 16'ncı sırada kalan Hamburg için hem de yaklaşık 4 yıl çalıştırdıktan sonra sene başında ayrıldığı eski takımının sahasında ilk kez maça çıkan teknik direktör Mirko Slomka için kötü bir tecrübe oldu. Hannover'in 13'üncü sıradaki yeri değişmese de puanını 32’ye yükselterek ligde kalma yolunda elini güçlendirdi.

Stuttgart son dakikada yıkıldı

Kümede kalma mücadelesi veren ligin bir başka köklü takımı Stuttgart, deplasmandaki maçta Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Ancak kırmızı-beyazlılar, 3 puanı son dakikada kaçırdı. Maçın başlarında Daniel Didavi’nin golüyle öne geçen konuk takım (12.) sonraki bölümlerde farkı artırabileceği birçok fırsat yakaladı, ancak bunları değerlendiremedi.

Son olarak Ibrahima Traore’nin üst direkte patlayan serbest vuruşundan (87.) iki dakika sonra gelişen Gladbach atağında Juan Arango ev sahibi takıma beraberliği (89.) getirdi.

Kümede kalmak için play-off maçı oynama sırası olan 16’ncılıktan sadece altı puan önde olan Werder Bremen de henüz rahat değil. Robin Dutt’un takımı 30’uncu haftada konuk olduğu Mainz’a 3-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar’ın golcü oyuncusu Nils Petersen bu kez ilk dakikalarda kendi ağlarını havalandırırken (5.) Christoph Moritz (16.) ve Yunus Mallı’nın (39.) golleriyle Mainz daha ilk yarıda maçı kopardı.

Schalke üçüncülüğünü sağlamlaştırdı

Haftanın cuma günü oynanan açılış maçında Schalke, Eintracht Frankfurt’u 2-0 mağlup etti. Mavi-beyazlı takımın gollerini genç Max Meyer (59.) ve oyuna sonradan giren Jefferson Farfan serbest vuruştan (90+1) attı. Ev sahibi takım 66’ncı dakikada Hollandalı yıldızı Klaas-Jan Huntelaar ile bir penaltı atışından da yararlanamadı. Schalke bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’nin bir başka doğrudan katılım sırası olan 3’üncülükteki yerini sağlamlaştırdı.

Bundesliga'da 30'uncu hafta, bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Günün ilk maçında Bayer Leverkusen geçici teknik direktörü Sascha Lewandowski yönetiminde çıkacağı ilk maçta Hertha Berlin’i ağırlarken, Hoffenheim’ın konuğu Augsburg olacak.