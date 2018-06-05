Şampiyon motosikletçi mitinge motosikletle gitti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Adapazarı\'ndaki mitingine motosikletiyle gitti.

​Sporu bırakıp, Ak Parti\'den milletvekili adayı olan dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Adapazarı\'ndaki mitingine motosikleti ile geldi. Takım elbise giyip, gözlük taktığı görülen Kenan Sofuoğlu, motosikletini miting alanının yakınına park edip, Demokrasi Meydanı\'na geçti.

Kenan Sofuoğlu, geçen günlerde de Ak Parti Sakarya İl Başkanlığı\'na lüks spor otomobili ile gitmişti.



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