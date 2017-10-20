Şampiyon Milliler Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan Milli Takım sporcuları Feyyaz Gözüaçık ve Mehmet Yunsur’u makamında kabul etti.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası’nda finalde İngiltere’yi 2-1 yenen milli takım futbolcularından Feyyaz Gözüaçık ve Mehmet Yunsur’u ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Kamçı, sporcuları bu başarılarından dolayı tebrik etti. Sporcular Feyyaz Gözüaçık ve Mehmet Yunsur’da kendilerini kabul eden Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda milli takım olarak yaptıkları maçlar ve şampiyona hakkında bilgi verdi. Vali Kamçı, başarılarından dolayı Feyyaz Gözüaçık ve Mehmet Yunsur’u Cumhuriyet altını ile ödüllendirerek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

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