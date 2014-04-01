Şampiyon Manchester deplasmanında



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu akşam yapılacak son çeyreğin ilk maçlarda Alman temsilcisi Bayern Münih, İngiliz ekibi Manchester United’a konuk olurken, Barcelona, bir başka İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’i ağırlayacak. Karşılaşmalar TSİ 21:45’te başlayacak.

İngiltere’nin Old Trafford stadında oynanacak Manchester United – Bayern Münih mücadelesini, İspanyol hakem Velasco Carballo yönetecek.

Geçen yılın üç kupalı şampiyonu Bayern Münih, bu sezon da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bir önceki turda bir başka İngiliz ekibi Arsenal’ı safdışı bırakan Bavyera ekibi Bundesliga şampiyonluğunu da geçen hafta garantilemişti. Pep Guardiola’nın takımı, kötü bir sezon geçiren David Moyes yönetimindeki Manchester United karşısında çeyrek finalin ilk maçında avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Bayern'in milli yıldızı Bastian Schweinsteiger maçla ilgili olarak “Kazanmak istiyoruz ve bunun için de hazırız. Ancak onların da bizi yenmek için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarının bilincindeyiz“ dedi.

Ligde şampiyonluk yarışından koparak puan cetvelinde 7’nci sıraya inen, Lig Kupası ve FA Cup’tan elenen ‘kırmızı şeytanlar’ın en büyük amacı bu sezonki tek kupa şansı olan Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam edebilmek. Ancak Manchester United’ın gol yollarındaki en büyük kozu Robin van Persie sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Hollandalı yıldız bir önceki turda Olympiakos karşısında 3 gol atarak takımının tur atlamasını sağlamıştı. Savunmacı Patrice Evra da cezası nedeniyle yok.

Bayern Münih’te ise hafta sonunda ligde oynanan Hoffenheim maçında sakatlanan İspanyol oyuncu Thiago Alcantara oynamayacak. Brezilyalı savunmacı Dante de kart cezalı.

İspanyol kapışması

Çeyrek finalin diğer maçında Messili Barcelona, Ardalı Atletico Madrid‘i ağırlayacak. Nou Camp'taki mücadeleyi Alman Felix Brych yönetecek.

Katalan ekibinde La Liga'nın 30'uncu haftasında oynanan Celta Vigo maçında sakatlanarak sezonu kapatan kaleci Victor Valdes, Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek. Dün Almanya’nın Augsburg kentinde sağ ayağından başarılı bir ameliyat geçiren kaleci Valdes, 7 ay sahalardan uzak kalacak.

Atletico Madrid'de dünkü antrenmanı yarım bırakan yıldız golcü Diego Costa'nın durumu maç saatinde belli olacak. Orta sahanın başarılı ismi Raul Garcia ise cezası nedeniyle Barcelona karşısında forma giyemeyecek.

Atletico Madrid rakibine karşı Nou Camp'ta son galibiyetini, 2006 yılının şubat ayındaki lig mücadelesinde 3-1'lik skorla almıştı.