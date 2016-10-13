Şampiyon heptatlet Ennis-Hill pistlere veda etti

Olimpiyat madalyalı Büyük Britanyalı heptatlet Jessica Ennis-Hill, atletizmi bıraktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ennis-Hill, hayatının en zor kararlarından birini aldığını belirterek, "Her zaman en iyi yerde ve pişman olmadan bırakmak istediğimi söyledim. Şu anda emeklilik için doğru zaman. Beni destekleyen ve hayallerime ulaşmama yardım eden aileme ve olağanüstü ekibime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

2009 Berlin ve 2015 Pekin'de düzenlenen dünya şampiyonaları ile 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 30 yaşındaki Ennis-Hill, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan gümüş madalyayla dönmüştü. Sheffield United taraftarı olan Britanyalı sporcunun ismi 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki başarısının ardından Bramall Lane Stadı'nda bir tribüne verilmişti.



Sheffield kentinde yaşayan ve 2013 yılında Andy Hill ile evlenen sporcu, 2014 yılında doğum nedeniyle bir süre pistlerden uzak kalmıştı.