Şampiyon güreşçi, eski CHP Rize İl Başkanı Erol Koyuncu yaşamını yitirdi

Geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanlığı görevinde bulunan ve Milli güreşçi ve ayrı zaman da Avrupa güreş şampiyonuda olan Erol Koyuncu hastanede verdiği yaşam mücadelesini yitirdi.

Milli güreşçi, CHP Rize Eski il Başkanı Erol Koyuncu (30 Ocak 2021 – 02.00) vefat etti. Uzun zamandır amansız bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen Koyuncu'nun bir süredir de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne koronavirüs dolayısıyla tedavi gördüğü ifade edildi.

Erol Koyuncu kimdir?

1966 yılında Artvin Hopa’da doğdu. Trabzon Meslek Lisesi'nde güreşe başladı.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu oldu. Bir süre Ankara MTA'da güreşe devam ettikten sonra Rize Çayeli takımına geçti. Muharrem Atik ve Rus Sapunov gibi ünlü güreşçilerin antrenörlüğünde güreş çalıştı ve güreş eğitimi aldı. Rize ÇAYKUR Güreş takımında güreşçi ve antrenör olarak büyük hizmetleri oldu. Avrupa dünya çapında birçok başarı ve şampiyonluklar kazandı. Tek kol, çırpma, bele girme, kontra teknikler kendisine has, iyi uyguladığı güreş teknikleriydi. İki yüz defa milli formayı giydi. CHP Rize İl Başkanlığı yapmıştı. Unutulmaz Sanatçı Kazım Koyuncu’nun amcaoğlu olan Erol Koyuncu uzun zamandır amansız hastalıkla mücadele ediyordu.