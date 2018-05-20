 Şampiyon Galatasaray'ı taraftarı uğurladı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Göztepe\'yi Bornova Stadı\'nda 1-0 yenerek 21\'inci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Adnan Menderes Havalimanı\'ndan coşkuyla uğurlandı.

Yüzlerce taraftar konvoyla takım otobüsüne havalimanına kadar eşlik etti. Alanda hazır bulunan futbolseverler de kafileyi tezahüratlarla karşıladı. Ortalığı \"Şampiyon Cimbom\" tezahüratlarıyla inleten taraftarlar uzun süre havalimanından ayrılmadı. Galatasaray kafilesi ise CIP kapısından giriş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri alan İzmir emniyeti meşale yakılmasına izin vermedi. Bir taraftar tüm uyarılara rağmen meşale yakınca göz altına alındı. Coşkulu kalabalık konvoylar eşliğinde Adnan Menderes Havalimanı\'ndan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Galatasaraylı taraftarların Adnan Menderes Havalimanı\'nda takımı uğurlaması