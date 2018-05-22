Şampiyon Fenerbahçe'de kupa coşkusu  

Demirmen: \"Çok gururluyuz\"

Şenyürek: \"İlk sezonumda kupa kazandım\"

Ata SELÇUK-İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL,DHA)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi\'ni dördüncü maç sonunda 62-53\'lük skorla geçerek seride durumu 3-1\'e getiren ve şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, kupasını aldı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kupa töreni düzenlendi. Sahanın ortasındaki platforma tek tek davet edilen oyunculara ve teknik ekibe önce madalyaları verildi. Şampiyonluk kupası Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Özden Pelister tarafından takım kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen\'e takdim edildi. Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncular daha sonra kupayla taraftarına gitti. Takım kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım\'a götürdü. Yakın Doğu Üniversitesi teknik ekip ve oyuncuları ise madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün\'den aldı.

Şampiyonluğun ardından mutluluklarını dile getiren Tilbe Şenyürek ve Birsel Vardarlı Demirmen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:

DEMİRMEN: \"ÇOK GURURLUYUZ\"

Fenerbahçe\'nin kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen yaşanılan şampiyonluk için, \"Sezon içinde çok iyi şeyler olmamıştı ama sezon sonunda toparlandık. Dezavantajlı olmamıza rağmen avantajlı duruma geçtik ve bu maçı kazanarak şampiyon olduk. Bütün herkes çok iyi oynadı. Oyuna girenler çok katkı verdi. Evimizde taraftarımızla birlikte şampiyon olduk. Çok gururluyuz\" ifadelerini kullandı.

ŞENYÜREK: \"İLK SEZONUMDA KUPA KAZANDIM\"

Fenerbahçeli basketbolcu Tilbe Şenyürek, şampiyonluk için, \"Sakalığımdan dolayı takımın yanında çok fazla olamadım ve ikinci yarı fazla forma şansı bulamadım. Fenerbahçe\'deki ilk sezonuma kupayla başladığım için inanılmaz mutluyum. İlk yılım kupayla başlarsa umarım hep öyle gider demiştim. Umarım önümüzdeki yıllarda da Fenerbahçe\'de kupayla devam ederim. Bu kupa çok güzel bir başlangıç olur\" açıklamasını yaptı.

Hedeflerinin daha çok kupa kazanmak olduğunu belirten Tilbe Şenyürek, \"Gelecek sezonda Fenerbahçe\'deyim. Kontratlı oyuncuyum. Gelecek sezon sakatlıklar olmadan, benim de katkımın olduğu, tekrar kupalarların kazanıldığı, tek bir kupa değil, iki kupayla, üç kupayla gelecek sezon takımıma katkı yapıp Fenerbahçe\'yi daha yukarılara taşımak istiyorum\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Birsel Vardarlı Demirmen\'in açıklamaları

-Tilbe Şenyürek\'in açıklamaları

-Aziz Yıldırım\'ın basketbolcuları tebrik etmesi

-Aziz Yıldırm\'dan detaylar

-Şampiyonluk sevinci

-Kupadan detaylar

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

