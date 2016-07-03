Şampiyon bu defa yıkıldı

Erkeklerde tenisin bir numarası Novak Djokovic, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın üçüncü turunda ABD'li Sam Querrey'e 7-6, 6-1, 3-6 ve 7-6'lık setlerle yenilerek turnuvaya sürpriz bir şekilde erken veda etti.

Maça favori olarak çıkan Djokovic, ilk seti uzatma sonucu 7-6 kaybetti. Geçen yılın şampiyonu Sırp raket ikinci sette kendini toparlayıp seti 6-1 tamamlayarak durumu 1-1 yapmayı başardı. Üçüncü sette istediği üstünlüğü koruyamayan Djokovic, bu seti de 6-3 vererek 2-1 geriye düştü.

NTV'nin haberine göre; final setini tie break sonunda 7-6 alan ABD'li raket Querrey, üç kez Wimbledon Şampiyonu Djokovic'i turnuvanın dışına itti.

Querrey bu sonucu kariyerinin en iyi galibiyeti olarak değerlendirdi. ABD'li raket bir sonraki turda Pierre Hugues Herbert ve Nicolas Mahut eşleşmesinden tur atlayan tenisçiyle karşılaşacak.