Şampiyon boğa, lüks otomobil fiyatına satıldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN ve yöresinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan 8 yaşında, 820 kilo ağırlığındaki \'Küçük Enişte\' adlı boğa, sahibi tarafından 85 bin liraya satıldı. Boğayı alan Aziz Yiğit, \"Boğacılık bize atalarımızdan kalma bir armağandır. Bu bir tutku benim için\" dedi.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Bu yıl 38\'incisi düzenlenecek olan Artvin Kafkasör Festivali öncesinde kentte boğa transferleri de başladı. Daha önce yapılan boğa güreşlerinde birçok kez birinci olan, 820 kilogram ağırlığındaki, 8 yaşındaki \'Küçük Enişte\' adlı boğa, fiyatların 30-40 bin lira arasında değiştiği kentte rekor fiyatla alıcı buldu. Boğa sahibi Gökalp Eren, \'Küçük Enişte\'yi, 85 bin lira karşılığında bir başka Artvinli Aziz Yiğit\'e sattı.

Baş kategorisinde, Kafkasör Festivali olmak üzere bölgede düzenlenen güreşlerde yarışacak boğa, yeni sahibi Aziz Yiğit ve antrenörü Yavuz Seçkin eşliğinde hazırlıklara başladı.

\'BU BİR TUTKU\'

Boğacılığın bir tutku olduğunu ifade eden Aziz Yiğit, \"Boğacılık bize atalarımızdan kalma bir armağandır. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Çok sevdiğim için bu boğayı bu fiyata aldım. Bu bir tutku benim için” dedi. Yiğit’in ahırında \'Dağlı Reis\' ve \'Rüzgâr Reis\' isimli 2 boğa daha bulunuyor.



FOTOĞRAFLI