Şampiyon boğa 'Küçük Enişte'ye coşkulu karşılama

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'de bu yıl 38\'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali\'ndeki ödüllü boğa güreşleri finalinde, rakibini yenen Aziz Yiğit\'e ait \'Küçük Enişte\' isimli boğa şampiyon oldu. \'Baş Boğa\' kemeri takılan boğa getirildiği Yusufeli ilçesinde vatandaşlar tarafından tezahüratlar eşliğinde horonla karşılandı, caddelerde yürütüldü.

Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği tarafından, Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü boğa güreşlerinde, Rize, Erzurum ve Artvin\'den getirilen 130 boğa mücadele etti. Kafkasör Yaylası\'ndaki güreşlerin finalinde \'Küçük Enişte\' ile \'Noyan\' adlı boğalar şampiyonluk için arenada kıyasıya güreşti. Güreşte, rakibini yenen \'Küçük Enişte\' şampiyon oldu, sahibine 16 bin TL para ödülü kazandırdı.

Boğası ile birlikte Yusufeli ilçesine dönen Aziz Yiğit, ilçe girişinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Tulum eşliğinde alkışla tempo tutan ve \"İşte Enişte, işte şampiyon\" sloganları atan kalabalık, caddelerde yürütülen boğanın arkasında şehir turu attı. İlçe sakinleri, boğanın etrafında halka oluşturarak horon oynadı. Yusufeli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Eğilmez de boğa sahibi Aziz Yiğit\'e Türk bayrağı hediye ederek boğasının şampiyonluğunu kutladı.

Yusufeli Boğa Güreşleri Derneği Başkanı Ali Çakal, şampiyon boğayı ilçelerinde coşkuyla karşıladıklarını belirterek, \"Küçük Enişte adlı boğamız geçen yıl ikinci olmuştu. Bu yıl şampiyonluğu geri aldı. Bu şampiyonluğu Yusufeli halkına armağan ediyoruz\" dedi.

Boğa sahibi Aziz Yiğit de \"İlçede Küçük Enişte adlı boğamızın sahiplenilmesi beni çok mutlu etti. Bu boğa benim değil Yusufeli\'nin, Artvin\'indir\" diye konuştu.



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