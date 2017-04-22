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Spor
Deutsche Welle

Şampiyon bisikletçi trafik kazasında öldü

2011 İtalya Bisiklet Turu Şampiyonu Michele Scarponi (37) antrenman sırasında trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.

22 Nisan 2017 20:10

İtalyan bisikletçi Michele Scarponi, doğduğu Filottrano'daki evinin yakınlarında antrenman yaptığı yolda bir kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti. Şampiyon bisikletçi evli ve iki çocuk babasıydı. İtalyan Il Resto del Carlino gazetesinin haberine göre kamyonet sürücüsü bisikletçiyi görmedi.

Astana takımından yapılan açıklamada "Bu yazmak için çok büyük bir trajedi. Büyük bir şampiyon ve her durumda her zaman gülümseyen özel bir insandan ayrıldık" denildi.

2002 yılında profesyonel kariyerine başlayan Michele Scarponi 2011 yılında İtalya Bisiklet Turu'nu (Giro d'Italia) kazanmıştı. Scarponi 2009 yılında Tirreno-Adriatico (İki Deniz Yarışı) ve 2011 yılında Katalonya Turu'nu da birincilikle bitirmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/EC/JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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