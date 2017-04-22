Şampiyon bisikletçi trafik kazasında öldü

İtalyan bisikletçi Michele Scarponi, doğduğu Filottrano'daki evinin yakınlarında antrenman yaptığı yolda bir kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti. Şampiyon bisikletçi evli ve iki çocuk babasıydı. İtalyan Il Resto del Carlino gazetesinin haberine göre kamyonet sürücüsü bisikletçiyi görmedi.

Astana takımından yapılan açıklamada "Bu yazmak için çok büyük bir trajedi. Büyük bir şampiyon ve her durumda her zaman gülümseyen özel bir insandan ayrıldık" denildi.

2002 yılında profesyonel kariyerine başlayan Michele Scarponi 2011 yılında İtalya Bisiklet Turu'nu (Giro d'Italia) kazanmıştı. Scarponi 2009 yılında Tirreno-Adriatico (İki Deniz Yarışı) ve 2011 yılında Katalonya Turu'nu da birincilikle bitirmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/EC/JD