Şampiyon Beyza kaza kurbanı





T24 - İzmir’den üç aylık staj için gittiği Avusturya’da, trafik kazasında ölen 2010 yılı Miss & Mr Model yarışması finalistlerinden 19 yaşındaki Beyza Şenonay, yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.







Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültasi öğrencisi olan 19 yaşındaki Beyza Şenonay, kendisini geliştirmek amacıyla Viyana Üniresitesi’nde üç aylık staj yapmak için bu ülkede yaşayan dayısı ile birlikte yola çıktı. Vinaya’ya girdikten sonra ailesini arayıp iyi olduklarını ve yolculuğunun iyi geçtiğini söyleyen Şenonay’ın da içerisinde bulunduğu otomobili kullanan dayısı, direksiyon başında uyuklayınca bir araca arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra da karşıdan gelen başka bir araça çarptı. Beyza Şenonay, kaza yerinde hayatını kaybetti. Dayısı ise ailesiyle birlikte yaralı olarak kurtuldu.





Lisanslı sporcu







Cenazesi uçakla İzmir’e getirilen Beyza için ilk tören lisanslı sporcusu olduğu Büyükşehir Belediyesi buz pateni salonu önünde yapıldı. Törende, aynı zamanda 2010 yılı Miss & Mr Model yarışması finalistlerinden olan Beyza’nın 2005 yılında senkronize bayanlar dalında elde ettiği madalyanın, ablası Sanem Şenonay’a takılması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Yaklaşık 10 yıldır buz pateni yapan Beyza Şenoğlu’nun, çok başırılı bir sporcu olduğu, 2003 ile 2005 yıllarında birçok derecelerinin bulunduğu öğrenildi.





Törenin ardından Beyza Şenonay’ın cenazesi, Güzelyalı Hakim Efendi Camisi’ne götürüldü. Burada Beyza’nın ablası Sanem Şenonay, tabuntun başından bir an olsun ayrılmayarak gözyaşı döktü. Baba Mehmet Şenonay, anne Nurcan Şenonay, annaanne Nafize Katarcı ile yakınları güçlükle sakinleştirildi.





İmamdan trafik uyarısı





Cenaze namazını kıldıran caminın 25 yıllık imamı Süleyman Özer, Beyza Şenonay ile aynı yaşta kızının bulunduğunu söyleyerek, "Bu mefta bu musallah taşına yakışmıyor. Bazen namazı kıldırmaktan üzüldüğüm anlar olur. Bu da onlardan bir tanesi. Belki benim kızımla aynı okula gittiler. Müslümanlık sadece ibadet etmek değildir. Aynı zamanda kurallara da uymaktır. Trafik canavarı, her yıl terörden fazla can alıyor. Bizler de yola çıkarken bunları göz önünde bulunduralım. Kurallara uyalım. İnsanlar kaderine böyle müdahale edebilir" dedi. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Beyza Şenonay’ın cenazesi, Buca Eski Mezarlık’ta toprağa verildi.