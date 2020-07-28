Şampiyon Başakşehir'i kabul eden Erdoğan'dan Hollandalı Elia'ya: 4 çocuğun var, aferin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan turuncu-lacivertlileri tarihlerinde ilk kez yaşadıkları şampiyonluk için tebrik ederken, Elia'nın 4 çocuk sahibi olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi ve ikiz bebekleri dünyaya gelen Volkan Babacan'ı özel olarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonunu 69 puanla şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Kulübü yönetimi ile birlikte teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolcularla sohbeti şu şekilde oldu;

Senegalli golcü Demba Ba'ya: Devlet başkanınıza selamlarımı iletin. Visca ile ikinizin 13'er golünüz var. Ama Visca'nın 12 de asisti var. Senin de asistleri çoğaltman lazım.



Sırp futbolcu Danijel Aleksic'e: Cumhurbaşkanınız nasıl? Kendisine selamlarımı götürün.

Enzo Crivelli'ye: Senden çok daha fazla gol atmanı bekliyordum. Çok güçlü bir oyuncusun."

Eljero Elia'ya: Aferin, 4 çocuğun var. Hepsi çok güzel maşallah.

Alexandru Epureanu'ya: Fizik yapın çok iyi, senin oyun tarzını ve aklını beğeniyorum.