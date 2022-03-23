Şampiyon Ash Barty, 25 yaşında tenisi bırakmaya karar verdi

Dünya birinciliği olan, 25 yaşındaki tenisçi Ash Barty, tenisi bırakma kararı aldığını gözyaşları içinde açıkladı.

The Guardia’da yer alan habere göre, Barty sosyal medyada yaptığı bir söyleşide tenisi bırakma kararını duyururken Instagram hesabından da “Bugün benim için zor bir gün ve tenisten ayrıldığımı açıklarken duygularla doluyum” dedi.

Barty, Avustralya Açık ve Wimbledon şampiyonluklarına rağmen 25 yaşında tenisi alma kararını uzun süredir düşündüğünü söyledi. Barty, “İçimde tam olarak tatmin olmayan bir yer vardı" dedi.

Barty bu yıl Indian Wells turnuvası ve Miami Açık’ta yarışmamış, “Biliyorum bu iş kendinin en iyisini çıkartmayı gerektiyor ancak takımıma çok defa söyledim artık içimde bunu hissetmiyorum. Fiziksel gücüm, duygusal isteğim, kendimle mücadele isteğim yok” demişti.