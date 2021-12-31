Samoa, Tonga ve Kiribati 2022'ye girdi

Pasifik Okyanusu’nun güney yarımkürede kalan kısmında yer alan Samoa, Tonga ve Kiribati adalarında TSİ 13.00'da 2022'ye girildi.2022 yılına dünya çapında ilk giren ülkeler Pasifik Okyanusu'ndaki ada devletler Samoa, Tonga ve Kiribati oldu. TSİ (Türkiye saati ile) 13.00'da yeni yıla giren bu üç ülkeden Samoa'da, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen havai fişek gösterisi bu yıl Yeni Zelanda'dan özel olarak getirilen beş kişilik bir ekiple yapıldı. Tonga'da ise Hunga Tonga-Hunga Ha'pai Yanardağı'nın yaklaşık bir haftadır gaz ve kül püskürtmesi nedeniyle bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı. Söz konusu yanardağ 2014'te de faaliyete geçmiş ve bir süre bölgedeki hava yolu trafiğinin yapılamamasına neden olmuştu. Her üç ada devlette bugüne dek, dünyanın geri kalanından uzakta olmalarından dolayı çok az koronavirüs vakası görüldü. Pandemi süresince üç devlette toplam sadece altı vaka tespit edilmesine rağmen tedbir amaçlı olarak turistlerin geliş gidişlerine büyük oranda izin verilmiyor. dpa / ET,HT © Deutsche Welle Türkçe