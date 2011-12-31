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Yaşam

Samoa adası ilk ve son kez yeni yıla giren ilk ülke oldu

Türkiye'de 2011 yılının geride kalmasına saatler kala Pasifik bölgesindeki ülkeler yeni yıla girmeye başladı.

31 Aralık 2011 02:00


T24 - Türkiye'de 2011 yılının geride kalmasına saatler kala Pasifik bölgesindeki ülkeler yeni yıla girmeye başladı.



Güney Pasifik'teki Samoa adası ilk ve son kez yeni yıla giren ilk ülke oldu. Samoalılar, ekonomik sebeplerle bu yıl 30 Aralık gününü takviminden çıkarmış, 29 Aralık'tan 31 Aralık'a geçmişti.

Uluslararası tarih değiştirme çizgisinin öteki tarafına geçen Samoa böylece aynı zamanda yerkürenin, yılbaşını ilk kutlayan ülkesi oldu.

Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi, 30 Aralık'ı takvimden çıkarmalarının, Yeni Zelanda, Avustralya ve Asya ile ticari ilişkilerini kolaylaştıracağını söylemişti.

Samoa 1892 tarihinde, ABD ile zamansal yakınlığın fayda sağlayacağı düşüncesiyle tarih değiştirme çizgisinde taraf değiştirmişti. Ancak günümüzde ticari ilişkiler farklı yöne ilerliyor. Asya, Yeni Zelanda ve Avustralya uluslararası tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilen 180. meridyenin batısında kalıyor.

Bugünkü haliyle Samoa'da Cuma olduğunda Yeni Zelanda'da Cumartesi oluyor, Avustralya Pazartesi yeni bir haftaya başlarken, Samoa Pazar tatili yapıyor. 31 Aralık 2011'de ise atlanan bir gün sayesinde bu ülkelerin günleri aynı olacak.

Daha önceleri yeni yıla ilk giren ülke TSİ ile 12.00'da ada ülkesi Kiribati olurken, bu yıl Yeni Zelandalıların kötü hava koşulları nedeniyle yeni yıla evlerinin dışında girme planlarını iptal etmek zorunda kaldı.

Ancak, Auckland kentindeki Sky Tower'da (Gök Kule) havai fişek gösterisi TSİ 13.00'da başladı.

Yeni Zelanda'daki şiddetli yağmurlar yüzünden Kuzey Palmerston, Maunganui, Rotorua ve Wellington'da kutlamalar iptal edildi.

Avustralya'nın Sidney kenti ise milyonlarca dolar harcamayla yeni yıla havai fişek gösterileriyle girmeye hazırlanıyor.


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