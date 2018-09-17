Sammy Mejia: "Yeni sezon için sabırsızlanıyoruz"

BURSA,(DHA) -

TOFAŞ Basketbol Takımı kaptanı Sammy Mejia, Antalya kampı sonrası açıklamalarda bulundu. Dominikli basketbolcu, \"Taraftarımızı ve şehrimizi gururlandırmak için yeni sezonda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız\" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Antalya kampını tamamlayarak Bursa\'ya döndü. Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren kaptan Sammy Mejia, Antalya kampının ve özellikle Gloria Cup\'ın kendileri için çok iyi geçtiğini belirterek, \"Çok iyi hazırlık maçları yaptık ve takımımız hakkında çok şey öğrendik. Tüm bunlar bize şu ana kadar nerede olduğumuzu gösterdi. Koçlar için de farklı oyuncularla yeni rotasyonlar denemesi için iyi bir fırsat oldu. Nasıl mücadele ettiğimizi görmek beni tatmin etti. Oynadığımız üç maçtan sonra nerelerde daha iyi olabileceğimizi gördük, nereleri geliştirebileceğimizi fark ettik. Sonuç olarak iyi olduğumuz yerleri daha çok geliştirip, eksik yönlerimizi tamamladığımız zaman sezon içerisinde çok daha iyi olacağız\" dedi.

\"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR\"

Takıma katılan yeni oyuncular olduğunu, istedikleri oyunun sahaya yansıması ve daha fazla uyum sağlamaları için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirten deneyimli basketbolcu, \"Yaptığımız hazırlık maçlarında beraber nasıl oynadığımızı gördük. Fakat daha çok birbirimizi tanımamız gerektiği bir gerçek. Tabii bu biraz zaman alacaktır. Birlikte antrenman yaptıkça, maç oynadıkça saha içerisindeki güven daha da yerine oturacaktır. Fakat gelen arkadaşlarımız kişilikleri oturmuş, çok doğru insanlar. Oyuna çok doğru bir yaklaşımda bulunuyorlar ve bence doğru olan da zaten herkesin pozitif bir mantaliteyle idmanlara gelip, maçlara çıkması. Bu yaklaşımın olduğu bir takımda da gelişim daha rahat olabiliyor ve başarı çok daha çabuk gelebiliyor. Birbirimizin zayıf yönlerini iyi kapatmalıyız ve birbirimizin iyi olduğu yönlerini iyi geliştirmeliyiz. Takım olarak bu bizi iyi bir noktaya taşıyacaktır\" şeklinde konuştu.

\"KADRODAKİ HERKES KATKI VERMELİ\"

Yeni sezonda genç oyuncuların da takımda önemli rolleri olacağını kaydeden Sammy Mejia, \"Biz onları artık genç oyuncular olarak görmüyoruz. Onlar takımın önemli bir parçaları ve onların da artık bu sorumluluğu taşımaları gerekiyor. Çok önemli bir yaz sezonu geçirdiler. İyi çalıştılar ve onlar hakkında bu kamp süresince de iyi şeyler gördük. Geliştirmeleri gereken yönleri de gördük. Tabii en çok kafalarındaki mental yaklaşımı geliştirmeleri gerekiyor gençlerimizin. Oyunda mental olarak kuvvetli kalmaları ve kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Bizim de üstümüze düşen görev onların kendilerine olan bu özgüvenlerini daha da yüksek tutmalarını sağlamak ve onları sürekli oyun içerisinde tutmak. Geçen yıl çok uzun bir sezon geçirdik ve önümüzdeki sezon da geçen sezonki gibi zorlu bir sezon olacak. Bu uzun sezonda aslında ana rotasyonun önemli parçaları olacaklar. Bütün oyuncular gerekli katkıyı sağlamalı. Kazandığımız zaman herkesin bu atmosfer içinde bir parça olması gerekiyor. Biz bunu geçen yıl yarattık. Gençlerin, tüm oyuncuların katkısıyla bu yıl da umarım bunu yeniden yaratacağız\" açıklamasını yaptı.

\"ONLARIN ÖNÜNDE OYNAMAK ÇOK KEYİFLİ\"

Son olarak Bursalı basketbol severlere geçen yılki destekleri için teşekkür eden kaptan Mejia, yeni sezonda da birlikte kalmaya devam edeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

\"Bursa\'daki seyircilerimizi çok seviyoruz. Hep birlikte çok güzel bir sezon geçirdik. Önümüzdeki sezonun da yine beraber geçireceğimiz çok güzel bir sezon olmasını diliyorum. Beraber oynamak çok güzel bir atmosfer yaratıyor. Taraftarımızı ve şehrimizi gururlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Destekleri ve bizlere yansıttıkları sevgileri için onlara çok teşekkür ediyorum ve yeni sezonda da onların önünde oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum.\"

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