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Dünya
Deutsche Welle

Şamlılar üç gündür susuz

Suriye'nin başkenti Şam'da üç gündür su verilemediği bildiriliyor. Şehir idaresinin "terörist grupların içme suyunu zehirlemiş olabileceği" gerekçesiyle bu önleme başvurduğu açıklandı.

26 Aralık 2016 16:12

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Suriye'nin başkenti Şam'a üç gündür su verilemiyor. "Terörist grupların su kaynaklarını ve tankerleri mazotla zehirlediğini" iddia eden şehir idaresi yetkilileri, cuma günü su arzının durdurulduğunu, kent sakinlerinin su ihtiyacını karşılayabilmek için saldırıya maruz kalmayan bölgelerdeki su kaynaklarının Şam'a yönlendirilmeye çalışıldığını duyurdu.

Ancak kentte cumartesi günü dolu olan su tankerlerinin pazar günü yeniden boşaldığına dikkat çekiliyor.

Resmi haber ajansı Sana, isyancı grupların Bağdat'ın 15 kilometre kuzeybatısındaki Barada Vadisi ve Aynel Fijeh bölgelerindeki su kaynaklarına saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

"Susuz yaşayamayız"

Su kesintisi Şamlıları endişelendiriyor. Kentin tarihi bölümünde yaşayan 51 yaşındaki Raşa Hanım, AFP ajansına içinde bulundukları durumu "Üç gündür suyumuz kesik. Elektriksiz yaşayabiliriz ama susuz asla" sözleriyle içinde bulundukları durumu aktardı.

Tahminlere göre, Şam'da 1,5 milyon kişi yaşıyor. IŞİD örgütü, Suriye ve Irak'ta kontrol altında tuttuğu bölgelerde, önemli su kaynaklarını ve su şebekelerini de kontrolü altına almıştı. Ancak Şam'daki su kaynaklarına düzenlendiği iddia edilen saldırıdan IŞİD'in sorumlu olup olmadığı bilinmiyor.

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 310 bin kişi hayatını kaybetti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/BÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SuriyeAFPSanaBağdatBarada VadisiAynel FijehRaşa Hanım AFPIrakIŞİDWelle Türkçe AFP/Reuters/BÖ/HS

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