Samistal Yaylası'ndaki 250 yıllık taş evler korunuyor

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - KARADENİZ Bölgesi\'ndeki bazı yaylalar için süren \'imar kirliliği\' tartışmalarının aksine Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesinde, denizden 2600 metre yükseklikte bulunan Samistal Yaylası\'nda, 250 yıllık taş ev geleneği yaşatılarak, yaylanın doğal güzelliği korunuyor. Taş mimarinin en güzel ve korunmuş örneklerinin yer aldığı yaylada, taş ustalığının ürünü olan evlerin inşa edildiği, boyları 2 metreyi geçebilen yontma taşlar, dikkat çekiyor. Tamamı taştan oluşan evlerde oturanlar ise doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakan yaylayı özenle koruyor.

Çamlıhemşin ilçesinin Konaklar Mahallesi, Ortan ve Boğaziçi köyü ile Hemşin ilçesinin Mutlu ve Akyamaç mahallesi sakinlerinin ortak kullandığı denizden 2600 metre yükseklikte yer alan Samistal Yaylası\'nda, 250 yıllık taş ev geleneği yaşatılarak, yaylanın doğal güzelliği korunuyor. Bölgenin en yüksek yerleşim yeri olan 75 haneli yaylada, taş mimarinin en güzel ve korunmuş örnekleri yer alıyor. Yaylada, taş ustalığının ürünü olan tek katlı evlerin inşa edildiği, boyları 2 metreyi aşabilen yontma taşlar ise dikkat çekiyor. Evlerin kapılarındaki ahşap ve demir işçiliği de beğeni topluyor. Tamamı taştan oluşan evlerde oturanlar da doğal güzelliğiyle ilgi çeken yaylayı özenle koruyor. Ahşap ev dahi yapmayan yaylacılar, haziran ayı ortasında göç ettikleri yaylada 3,5 ay kalıp, hayvancılık yaparak, süt ve süt ürünleri üretiyor.

\'BETON EV YAPMAK YASAK\'

Yusuf Aşçı, evlerin 200- 250 yıllık mazisi olduğunu belirterek, \"Eskiden murçlar yardımıyla taşlar kırılıp, evler yapılıyordu. Bazı taşların uzunlukları 2 metreyi buluyor. O zamanlarda yol da yoktu. Çok zor bir işçilikle bu evler inşa edildi. Taş evlerde yaylacılık geleneğini sürdürüyoruz. Beton ev yapmak yasak. Haziran ayının ortalarında geliyoruz. Hem hayvancılıkla uğraşıyoruz hem de kafamızı dinliyoruz\" dedi.

Yaz aylarını yaylada geçiren Semiha Keskin ise taş evlerin kendisine, dedesinin babasından kaldığını kaydederek, yapıların çok eski olduğunu söyledi. Keskin, \"Günümüzde eski taş evleri kullanıyoruz. Biz de gelecek nesillere evleri bırakacağız\" diye konuştu.

Hasan Keskin de yaylanın tarihi ve doğal yapısını korumaya çalıştıklarını belirterek, \"Çobanlıkla günlerimizi geçiriyoruz. Hayvancılık konusunda destekler bekliyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI