Şam'ın Doğu Guta bölgesinde saldırılar sürüyor, sağlık tesisleri ihtiyacı karşılayamıyor

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Şam'ın kuşatma altındaki Doğu Guta bölgesinde yoğun bombalama ve top ateşi nedeniyle yaralanan çok sayıda insan bulunduğunu ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyanların son derece güç durumda olduğunu bildirdi.

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Şam'ın kuşatma altındaki Doğu Guta bölgesinde yoğun bombalama ve top ateşi nedeniyle yaralanan çok sayıda insan bulunduğunu ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyanların son derece güç durumda olduğunu bildirdi.

MSF'den yapılan açıklamada, 14 - 26 Kasım tarihleri arasında Doğu Guta'da resmi olmayan rakamlara göre, 576 kişi yaralandı ve 69 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayısının bunun ötesinde olduğu belirtilerek şimdiye dek kayda geçen olaylarda yaralıların yüzde 26'sı kadınlar ve 15 yaşın altındaki çocukla olduğu, can kayıplarında ise bu oranın yüzde 25 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "MSF, bölgede destek verdiği 21 sağlık tesisine düzenli olarak tıbbi malzeme sağlamanın yanı sıra, kritik dönemlerde dağıtılmak üzere yedek malzeme depolamıştı. Bu depolardaki malzemeler şimdi büyük bir hızla tükeniyor; kan torbası, damardan ilaç ve serum vermekte kullanılan dekstroz torba, muayene eldiveni, iyot, çocuklarda ağızdan verilen antibiyotikler gibi malzemelerin bazıları hiç kalmadı, bazılarıysa bitmek üzere. MSF'nin temas kurduğu tesislerin çoğu, stoklarının tükendiğini ve acilen yeni malzemeye ihtiyaç duyduklarını bildiriyor." denildi.

İlaç ve diğer tıbbi malzemelerin sadece yaralılar için değil, hastaların tedavisi için de gerekli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Hatta en çok hastaların tedavisi için tıbbi malzemeye ihtiyaç duyuluyor. Eğer bu tesislere tıbbi malzeme gönderilemezse tedavi seçenekleri daha da azalacak ve durumu kritik olan hastaların sağlığı iyice bozulacak, hatta bazı hastalar hayatlarını kaybedecek.

Neredeyse aralıksız devam eden bombardıman ve top ateşinin yarattığı endişe nedeniyle, hem tıbbi bakıma ihtiyaç duyan insanlar hem de sağlık personeli evlerinden dışarı çıkamıyor. Dolayısıyla tıbbi bakıma ihtiyacı olan hastalar sağlık hizmetlerine ulaşamıyor ve MSF'nin desteklediği tesislerde sağlık personeli sayısı daha da azalıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu çağrıda bulunuldu: "MSF, çatışan tarafların tamamını, Uluslararası İnsancıl Hukuka uygun olarak, sivilleri vurmamak ve hastaneler ile yerleşim bölgeleri de dahil olmak üzere sivil yapılara zarar vermemek için gereken tüm tebirleri almaya, Suriye Hükümetini, Guta'ya ilaç ve tıbbi malzeme tedarik edecek tüm kuruluşlara gecikmeksizin izin vermeye davet ediyor."

Yoğun çatışma döneminde sağlık hizmetlerinin erkekler, kadınlar ve çocuklar için kritik bir ihtiyaç olduğunu belirten MSF direktörü Bertrand Perrochet, bölgedeki son duruma dair şunları söyledi: "Doğu Guta'da verilebilen sağlık hizmeti, mevcut ihtiyacı karşılamakta son derece yetersiz kalıyor. Hastaneye veya kliniğe ulaşmak için hayatlarını tehlikeye atan insanlar, vardıkları sağlık tesisinin bombalanma riskinden dolayı faaliyetlerini azalttığını görüyorlar. Bombardımanların yoğunluğu ve yaralı sayısının çok yüksek olması nedeniyle sağlık tesislerinin çoğunda tıbbi malzemeler hızla tükeniyor ve bunları yeniden temin etmek hiç kolay olmuyor."

Perrochet, yaptığı açıklamada, "Destek verdiğimiz doktorlar ve hastalar sağlık tesisinde güvende olmalı. Fakat insanlar sağlık tesislerine ulaşabilse ve orada güvende olsalar bile, kapsamlı bir çalışmayla bölgedeki tıbbi malzeme eksikliğini gideremezsek doktorların hayat kurtarma imkanı önemli ölçüde azalacaktır." diye belirtti