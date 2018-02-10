Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 229 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi

Suriye ordusu tarafından abluka altında tutulan, Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’ya altı gündür Rus ve Suriye hava kuvvetleri tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 229 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

Suriye ordusu tarafından 6 yılı aşkın süredir abluka altında tutulan, cihatçı güçlerin kontrolündeki Doğu Guta’ya yönelik Rusya ve Suriye tarafından yoğun bombardımanın sürdüğü haberleri gelirken muhaliflere yakın kayaklar son altı günde aralarında çocukların da olduğu en az 229 kişinin yaşamını yitirdiğini savundu. Britanya merkezli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bombardımanların dün de devam ettiğini, Guta’nın 2005’ten bu yana en kanlı haftasını geçirdiğini duyurdu. Bu arada Paris, Suriye’de devam eden hava saldırılarına dönük eleştirilerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Macron-Putin görüştü

Doğu Guta ve İdlib’de Şam hükümeti ve müttefikleri, Afrin’de ise TSK tarafından gerçekleştirilen bombardımanların bir an önce sona ermesini isteyen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, insani koridorun açılması gerektiğini söyledi. Moskova’nın “sonlandırılması gerçekçi değil” dediği bombardımanla ilgili bir görüşme de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşti. İkilinin dünkü telefon görüşmesinde Macron’un Cenevre sürecine ve Şam’ın saldırılarında kullanıldığı iddia edilen klor gazına ilişkin endişelerini de paylaştığı kaydedildi.

Peşmergeye suçlama

Yaklaşık üç yıl IŞİD’in elinde kalan Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’un 70 km. yakınında IŞİD’çi oldukları düşünülen onlarca kişinin cansız bedeninin olduğu bir toplu mezar bulundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü, 28 Ağustos-3 Eylül arasında gerçekleştiği sanılan katliama ilişkin sorumlu olarak peşmergeyi işaret etti. Örgüt, Bağdat ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) ölümlerle ilgili şeffaf bir soruşturma yapması çağrısında bulundu. IKBY adına açıklama yapan Dindar Zebari ise suçlamaları reddederken, ölümlerin peşmergeyle IŞİD arasındaki çatışmalar sırasında olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. İzleme örgütü ise başından kurşunlanan cesetlerin bulunduğu toplu mezarın IŞİD’le çatışmaların yoğunlaştığı mevziden 40 km. uzakta bulunduğunu iddia ediyor.