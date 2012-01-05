'Samimiyeti' sayesinde cezası 25 yıla indirildi

T24

3 Ekim 2010’da meydana gelen olayda, muhasebeci Veysel Altunbaş, iddiaya göre ailesinin karşı çıkması nedeniyle kendisinden ayrılmak isteyen müzik öğretmeni sevgilisi Duygu Yelçi’yi kemerle boğarak öldürdükten sonra, çamaşır suyu içip intihar girişimde bulundu.Ancak bir süre sonra pişman olan Altunbaş, 112 Acil’den yardım istedi. Eve gelen ekipler öğretmenin öldüğünü belirlerken, Altunbaş’ı Mersin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisinin ardından tutuklanan Altunbaş, hakkında, ’adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Altunbaş, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında sanık Veysel Altunbaş, suçunu kabul etti. Mahkeme heyeti, Altunbaş hakkında ömür boyu hapis cezası verdi, cezayı da duruşmadaki iyi hali, samimi itirafları nedeniyle 25 yıl ağır hapis cezasına indirdi.