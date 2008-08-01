'Samimi poz' boşanma nedeni!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, karşı cinsle olağan dışında telefon görüşmesi yapılmasını ‘güven sarsıcı durum’ olarak yorumladı. Yargıtay, kocasının, kadınlarla geç saatlere kadar telefon görüşmesi yaptığını, mesajlar çektiğini belirterek boşanma davası açan kadının davasının kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.



Kadıköy 5. Aile Mahkemesi’nin verdiği kararı bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Eşlerden birinin karşı cinsten başka birisi ile olağan dışında telefon görüşmesi yapması güven sarsıcı durumdur. Başka bir bayanla olağanın üstünde telefon görüşmeleri yapmak suretiyle güven sarsıcı davranışta bulunan davalı koca daha ziyade kusurludur” görüşünü dile getirdi.



Samimi fotoğraf boşanma nedeni



Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi, Ömer Uğur Gençcan “Boşanma, Tazminat ve Nafaka Hukuku” adlı kitabında, iletişim araçları ile güven sarsıcı davranışlarda bulunmanın boşanma nedeni sayıldığına dikkat çekerek şu görüşleri dile getirdi:

“Yargıtay uygulamasında iletişim araçlarıyla güven sarsıcı davranışlarda bulunmak cinsel şiddete yönelik bir davranış olduğundan evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında, boşanma konusu davranışlardandır. Eşlerden birinin başka birisi ile baş başa vermiş, elini boynuna dolamış biçimde ve samimi bir şekilde özel fotoğraf çektirmesi o kişiyle ilişkisinin derecesi ne olursa olsun en azından davacı eş açısından güven duygularını sarsıcı bir davranış sayılmaktadır."

