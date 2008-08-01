T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Samimi poz' boşanma nedeni!

Yargıtay, karşı cinsle uzun telefon görüşmeleri yapılmasını ve samimi fotoğraflar çektirilmesini boşanma nedeni saydı.

01 Ağustos 2008 03:00

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, karşı cinsle olağan dışında telefon görüşmesi yapılmasını ‘güven sarsıcı durum’ olarak yorumladı. Yargıtay, kocasının, kadınlarla geç saatlere kadar telefon görüşmesi yaptığını, mesajlar çektiğini belirterek boşanma davası açan kadının davasının kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.

Kadıköy 5. Aile Mahkemesi’nin verdiği kararı bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Eşlerden birinin karşı cinsten başka birisi ile olağan dışında telefon görüşmesi yapması güven sarsıcı durumdur. Başka bir bayanla olağanın üstünde telefon görüşmeleri yapmak suretiyle güven sarsıcı davranışta bulunan davalı koca daha ziyade kusurludur” görüşünü dile getirdi.

Samimi fotoğraf boşanma nedeni

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi, Ömer Uğur Gençcan “Boşanma, Tazminat ve Nafaka Hukuku” adlı kitabında, iletişim araçları ile güven sarsıcı davranışlarda bulunmanın boşanma nedeni sayıldığına dikkat çekerek şu görüşleri dile getirdi:
“Yargıtay uygulamasında iletişim araçlarıyla güven sarsıcı davranışlarda bulunmak cinsel şiddete yönelik bir davranış olduğundan evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında, boşanma konusu davranışlardandır. Eşlerden birinin başka birisi ile baş başa vermiş, elini boynuna dolamış biçimde ve samimi bir şekilde özel fotoğraf çektirmesi o kişiyle ilişkisinin derecesi ne olursa olsun en azından davacı eş açısından güven duygularını sarsıcı bir davranış sayılmaktadır."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24