Samime Sanay'a dost kazığı





T24- Türk Sanat Müziği sanatçısı Samime Sanay’ın, hesabına yatırması için gönderdiği paraları zimmetine geçirdiği iddia edilen banka müdürü arkadaşı S. Ö.'nün 23 yıla kadar hapsi istendi.









Hürriyet'in haberine göre, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bir bankanın Kapalıçarşı’daki şubesinin eski müdürü S. Ö. ve banka çalışanları ile müşteki Samime Sanay ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki olarak duruşmada ifade veren Sanay, "S.'ye çok güvenirdim. Bana bir yanlış yapmayacağını düşünürdüm. Uzun senelerden beri S.'ye EFT yoluyla ya da şoför aracılığıyla para gönderirdim. Ancak müfettiş denetiminde ortaya çıktı. Benim bankanın şoförü sandığım kişi, meğerse S.'in dayısıymış" dedi.



Tutuklama talebi





Sanay ve müşteki banka avukatları, sanıkların tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Mahkeme Heyeti S. Ö. ve diğer sanıkların üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delil durumu ve sanıkların sabit ikametgah sahibi olduklarını dikkate alarak sanıkların tutuklanması yönündeki talebi reddetti. Mahkeme heyeti diğer mağdurların da bir sonraki duruşmada dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

1 milyon 100 bin liramı hesabına geçirdi

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Samime Sanay, sanıklardan S. Ö.'yü 30 yıldan beri tanıdığını ve herşeyiyle ona güvendiğini belirterek, çeşitli şekillerde sanığın müdürü olduğu banka şubesine parasını yatırdığını ifade etti. Bu süre içinde bankanın veznesine hiç gitmediğini ve bankaya gittiğinde sanığın olduğu bölüme geçerek işlemlerini buradan hallettiğini belirten Sanay, sanıktan hesap defterini defalarca istemesine rağmen sanığın kendisini oyalayarak hesap defterini vermediğini savundu. Sanay, yaklaşık bir milyon 100 bin TL civarında parasının sanık tarafından hesabına geçirildiğini de sözlerine ekledi.

23yıla kadar hapsi isteniyor



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, S. Ö.'nün müşteki bankanın Cağaloğlu şubesinin müdürü olduğu kaydediliyor. Şüpheli Ö.'nün müşteriler adına müşterilerin bilgisi rızası ve talimatları olmadan hesaplarına bloke konularak nakit karşılığı kredi kullandığı ifade edilen iddianamede, tahsis edilen kredilerin yine müşterilerin bilgisi ve talimatları dışında mevduat hesaplarına "alacak" olarak kaydedildikten sonra alınan kredilerin servis görevlisi M. B. tarafından muhafaza edildiği belirtiliyor.

11 banka müşterisinin de mağdur olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli S. Ö.'nün "Zimmet", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve özel belgede sahtecilik suçlarından 4 yıldan 23 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede, Şüpheli M. B. hakkında "Zimmet" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep edilirken, diğer şüphelilerin "Zimmet" suçundan 3 aydan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

