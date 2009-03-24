'Samim' aşçılıkta bir numara

Türk Sineması'nın ünlü oyuncularından Derya Alabora, Uğur Yücel ile evliliği ve iş hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.



'Küçük roller olmaz'



Kadına bakışın farklı olduğu, mahalle kültürünün yansıltıldığı birini canlandırmak istediğini belirten Alabora, "Şaşıfelek Çıkmazı'ndaki Aysel rolünü unutamadığını açıkladı. En son, çekimleri Almanya'da yapılan 'Pandora'nın Kutusu' adlı filmde yer alan Alabora'ya yurtdışına açılma hayalerini sorduk. Ünlü sanatçı, "Oralarda oynamak çok zor. Dil olması gerekli. İspanyol bir yönetmen beni neden filminde oynatsın ki? Orada küçük bir rolde oynamak da bana heyecan vermez" diyerek on saniyelik görüntüsüyle Hollywood'a ayak bastığını söyleyen oyunculara taş attı.



'O iyi bir aşçı'



Eşi Uğur Yücel ile aynı sinema filminde oynamayı çok istediğini belirten Alabora, "Karı kocanın aynı dizi de olması hoşuma gitmez ama iyi bir filmde Uğur Yücel'le yer almak isterdim. Bugüne kadar birlikte oynadığımız bir film yok" dedi. Eşinin evde iyi bir aşçı olduğunu açıklayan Alabora, "Uğur, Çin böreğini harika yapar. Ben de yemek yapmakta iyi olduğum için bizim büyük bir vaktimiz mutfakta geçiyor. O aşçılıkta bir numara" diye konuştu.

