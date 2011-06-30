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Politika

Şamil Tayyar'ın Meclis'te ilk işi 'böcek' aratmak oldu

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Meclis'teki odasında dinleme ve izlemeye karşı "böcek" taraması yaptırdığını söyledi.

30 Haziran 2011 03:00

 T24- AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Meclis'teki odasında dinleme ve izlemeye karşı "böcek" taraması yaptırdığını söyledi.


Kanal A'da yayınlanan Gazeteci Ömer Şahin'in "Görüş Farkı" programına katılan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ilginç açıklamalarda bulundu. Tayyar, Meclis'teki odasında dinleme ve izlenmeye karşı "böcek" taraması yaptırdığını söyledi. Tayyar, "Meclis'e gelir gelmez ilk yaptırdığım işlerden birisi acaba bir dinleme cihazı vs olabilir mi diye koruma birimine başvurdum. Sağolsun onlar alelacele geldiler ve odada bir tespit yaptılar. Bir böcek araması yaptırdım. Şu bildiğimiz 4 ayaklı, 40 ayaklı böceklerden çıkmış mıdır bilmiyorum ama bildiğimiz dinleme cihazının çıkmadığı söylendi" diye konuştu.


Tayyar, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu sorusunu yanıtlarken de Ergenekon ve Balyoz'la çok fazla haşır neşir olduğu için tehditler aldığını söyledi. Seçim döneminde tedbir olarak etrafında silahlı insanlardan oluşan güvenlik çemberi oluşturduğunu anlatan Tayyar, "Şamil Tayyar seçimi göremez, 12 Haziran'a kadar arabasını uçururlar" şeklinde spekülasyonlarla karşılaştığını ifade etti.

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