Şamil Tayyar'dan eski YARSAV Başkanı'na: Ya kripto FETÖ'cü ya da FETÖ'nün şantaj kasetleri elinde

Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından Nejat Kumbasar’ın “Bylock kullanan AKP’lilerin tam listesi” dediği bir listeyi paylaştı.

Eminağaoğlu’na suç duyurusunda bulunmaya ve tazminat davası açmaya hazırlanan AKP Milletvekili Şamil Tayyar, eski YARSAV başkanının özel hayatına ilişkin daha önce yayınlanan fotoğraflara dikkat çekerek, "O fotoğraflardan öte bazı arşiv bilgileri FETÖ’nün elinde olmalı ki, geçmiş dönemde FETÖ’den mağdur olmuş birisinin bugün hizmet eder hale gelmesi, bu şantajdan, bu tehditten kaynaklanıyor olabilir" dedi. Tayyar, “YARSAV eski başkanı ya kripto FETÖ’cü ya da FETÖ’nün elinde şantaj kasetleri var. Şu anda onlara hizmet ediyor” ediyor dedi.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Meclis kulisinde T24’ün YARSAV başkanın yayınladığı Bylock listesi ve koyduğu tepkiye ilişkin sorularını yanıtladı.

Bunun sahte ve eski bir liste olduğunu belirten Tayyarın değerlendirmeleri şöyle:

“YARSAV eski başkanı ya kripto FETÖ’cü ya da FETÖ’nün elinde şantaj kasetleri var”

Yayınlanan sahte liste yeni bir liste değil, eski bir liste. Uzunca bir süredir algı operasyonunun bir parçası haline getirildi. Ne zaman bylockla ilgili yargıda önemli bir gelişme olsa, zihinleri bulandırmak ve Ak Parti kadrolarına karşı algı yürütmek için hemen tedavüle sokuluyor. Daha önce de yayınlandığında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Fakat onu yayınlayanlar sahte hesaplardan yayınlamışlardı ve adreslere ulaşmak mümkün olmadı.

Son olarak gördük ki, YARSAV’da Başkanlık yapmış ve kimliği de bilinen bir ismin bu sahte listeyi yayınlayarak aklınca meşruiyet kazandırmaya çalışmış, akıl alır gibi değil. Bir kaç şerefsiz FETÖ’cünün yanına Ak Partinin namuslu, haysiyetli ve bu örgütle mücadele eden isimlerini ekleyerek zihinlerini bulandırmaya çalışmak FETÖ’ye hizmet etmekten başka anlam taşımaz.

“Bylock kullanıp, kullanmadığım konusunda kendimi savcılığa ihbar ettim”

YARSAV eski başkanı ya kripto FETÖ’cü ya da FETÖ’nün elinde şantaj kasetleri var. Şu anda onlara hizmet ediyor. Hatırlayacak olursanız YARSAV eski başkanı ile ilgili özel hayatına dair daha önce bazı fotoğraflar kamuoyuna basına yansıtılmıştı. O fotoğraflardan öte bazı arşiv bilgileri FETÖ’nün elinde olmalı ki geçmiş dönemde FETÖ’den mağdur olmuş birisinin bugün hizmet eder hale gelmesi bu şantajdan, bu tehditten kaynaklanıyor olabilir. Böyle bir sorunu var ise bunu aşmanın yolu FETÖ ile birlikte mücadele etmektir, FETÖ’ye hizmet etmek değildir. Maalesef bugün eski YARSAV başkanı FETÖ’ye hizmet eder hale geldi. Kendisiyle yargıda hesaplayacağız. Yarın sadece ben değil çok sayıda AK partili isim hem tazminat davası hem de suç duyurusunda bulunacak.

Bu sahte liste daha önce yayınlandığında ben Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kendimi ihbar etmiştim. Bylock kullanıp kullanmadığımın tespiti, tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemin yapılması gerektiği yönünde. Geçen hafta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında benim Bylock kullanmadığımı tespit etmiş ve tebliğe göndermiş. Tebliğ bana bir kaç gün içinde ulaşır, ulaştığında bu belgeyi de yayınlayacağım.

“ Ben bugün çıkıp desem ki, CHP’de 4 homoseksüel, iki fahişe var desem ve hadi bunları ispat edin desem bu yakışık almaz”

YARSAV eski başkanıyla ilgili bu belgeyi de ekleyip hem tazminat davası açacam ve suç duyurusunda bulunacağım. Ama bu gayri ahlaki tavrı herkes sürdürecek olursa biz bu işin içinden çıkamayız. Ben de çıksam desem ki, bugün CHP’de 4 homoseksüel, iki fahişe var desem ve hadi bunları ispat edin desem bu yakışık almaz.

Hem suç atıyorsunuz, çamur atıyorsunuz hem de ispat edin diyorsunuz biz bunlara rağmen bylock kullanmadığımızı ispat ettik ve ortaya koyduk. Belli ki YARSAV eski başkanı FETÖ ile mücadele edenlere bir savaş başlatmış muhtemeldir ki tehdit ve şantajla FETÖ’ye hizmet eder hale gelmiş