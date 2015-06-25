Şamil Tayyar’dan Abdullah Gül’e: Bu parti sana daha ne yapsın?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Beyaz TV'de katıldığı bir programda, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında açıklamalarda bulundu. Tayyar Gül hakkındaki açıklamalarında, "Bu parti sana daha ne yapsın. Seni Dışişleri Bakanı yaptı, Başbakan yaptı, Cumhurbaşkanı yaptı, daha ne yapsın?" ifadelerine yer verdi.

Tayyar açıklamalarının devamında, "Abdullah Gül'ün artık torun sevmesi gerekir" diye konuştu.

Tayyar, Abdullah Gül hakkındaki şunları söyledi:

"İnsanlar gelsin size danışsın. Elinizi öpsün. Siz de tecrübelerinizi gençlere aktarın. Bir genel başkan yardımcımız 'torun mu sevsin' dedi. Torun sevmek ayıp mı? Gerekirse torun sevsin.

Sayın Gül'ün kendi ismi üzerinden siyasi spekülasyon yapılmasından rahatsızlık duyması gerekir. Sitemim var. Sitem dosta yapılır zaten. Ondan sonra çıkıyor yemek yediği bir milletvekili, 'siyasete girebilir' diyor. Bu yanlış. Ak Parti'de bir genel başkanlık sorunu mu var.

Sayın Gül, şu ana kadar oluşturduğu siyasi mülahazalara ihanet ederse, sonu tıpkı Demirel gibi olur. Abdullah Gül’ün artık torun sevmesi gerek. Siyasetçilere evlerinde ölme fırsatı vermemiz gerekir."