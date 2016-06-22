Şamil Tayyar: Ölçermetre olsa Beştepe'de bile çok sayıda cemaatçi çıkar

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlış bilgi vererek, bazı cemaatçi isimlerin çok iyi yerlere getirildiğini belirterek, "Yüzde 100 ölçebilecek ölçermetre olsa, Beştepe de dahi çok sayıda cemaatçi çıkar” diye konuştu.

Beyaz TV'de yayınlanan “Son Söz” programına çıkan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bile cemaatçilerin olduğunu söyledi.

Tayyar, “Beştepe'de çok sayıda cemaatçi çıkar. Biliniyor bu isimler. Tehlike de arz ediyor. Benim ısrarla Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızdan da talebim, bilgi kaynaklarının çeşitlenmesi gerekir” dedi.

"Devlet kadrolarının 'Paralel Yapı'yla mücadele derdi yok"



Gülen Cemaati mensuplarının halen emniyet ve MİT, HSYK gibi kurumlarda bulunduğunu savunan Tayyar, şunları söyledi: "Şu anda devleti yöneten kadroların, önemli bir kısmının paralel yapı ile mücadele derdi yok. Sadece bu mücadeleyi kendi yandaşlarına kadro açmak için kullanıyorlar. O kadroları açarken de devşirilmiş paralelcileri de araya sıkıştırabiliyorlar.



Çok var. HSYK'da var. Emniyette var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün üst kademe yöneticilerinden var, hâlâ cemaatçi. Soruyorsunuz, falanca şahıs cemaatin çok önemli adamlarından biriydi, niye işlem yapmıyorsunuz' diye.





"Devlet içinde küçük küçük iktidar kantonları oluşmaya başladı"

Devlet içerisinde küçük küçük iktidar kantonları oluşmaya başladı. Bu konuda bana göre endişelenmek gerekir. Çünkü bunun nerede duracağını bilmiyoruz. MİT şu anda çok parça hale geldi. Emniyet karmakarışık. Emniyette halen aktif olarak görev yapan cemaatçiler var.”

"Golü de Tayyip Bey mi atsın"

AKP'li Tayyar, Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 2 maçtan mağlubiyetle ayrılmasının bile hükümet karşıtı kampanyanın parçası haline getirildiğini kaydederek, "Milli maçta alınan 2 yenilgi bile neredeyse hükümet, Cumhurbaşkanı karşıtı bir kampanyaya düştü. Bu hükümet, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış statlar, sahalar yapılmış. İmkanlar yapılmış. O sahaya çıkıp Tayyip Bey'mi oynayacak. Ne yapacak. Golü de mi O atacak yahu."