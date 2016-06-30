"Şamil Tayyar, Mehmet Metiner ve Yiğit Bulut için 'yayın yasağı' konursa milli birlik ve beraberliğimizi koruruz"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atatürk Havalimanı'nda 42 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'e tepki gösterdi. Hakan, "Bu üç isim için saldırıların hemen ardından konan 'Yayın Yasağı'na benzer bir 'Konuşma ve yorum yapma yasağı' konursa, hain ve alçak terör saldırıları karşısında milli birlik ve beraberliğimizi korumamız belki bir parça mümkün olabilecektir" dedi.

Mehmet Metiner, Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından "İstanbul Havalimanında patlayan bomba ile Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşması tesadüf değil. Kılıçdaroğlu'nun siyasetle yaptığını diğer yoldaşları bombayla yapıyor. Lanet olsun! Bu alçak eylem tarzı PKK'yı işaret ediyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun 'hendek arkadaşlarını'" açıklamasını yaptı. Yiğit Bulut ve Şamil Tayyar ise 'yayın yasağını' eleştirenlere tepki gösterdi. Bulut, "Ülkede bomba patladıktan sonra 3-5 dakika haberi yapmak, abartmak zevk mi veriyor size?" derken Tayyar ise, "Yayın yasağını eleştirenler umarım böyle bir patlamada can verirler" ifadesini kullandı. Üç isimin açıklamaları kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Ahmet Hakan'ın "İnsan değilsin" başlığıyla yayımlanan (30 Haziran 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:



Yayın yasağına dair üç şey söyleyeceğim

BİR: Saldırı anında ortaya çıkan korkunç görüntülerin yayınlanmasını engellemek maksadıyla tabii ki yayın yasağı getirilir.



İKİ: Saldırının sorumlularının anında ve hızlı bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla da yayın yasağı getirilir.



ÜÇ: Yayın yasağı bir tek, “Bu saldırı önlenemez miydi, yetkililerin bu işte sorumluluğu yok mu” şeklindeki soruların sorulmasını engellemek amacıyla getirilemez.





Tayyar, Metiner, Bulut

Şamil Tayyar...

Mehmet Metiner...

Yiğit Bulut...



Bu üç isim için...



Saldırıların hemen ardından konan “Yayın Yasağı”na benzer bir “Konuşma ve yorum yapma yasağı” konursa...



Hain ve alçak terör saldırıları karşısında...



Milli birlik ve beraberliğimizi korumamız belki bir parça mümkün olabilecektir.



