Şamil Tayyar: Hüseyin Aygün ne çocuğudur, bilmiyorum

AKP Gaziantep Millevtekili Şamil Tayyar, Hüseyin Aygün için sert ifadeler kullandı. Aygün'ün "Ankara direnişinden birkaç not "Kızılay'da toplanan binlere gaz bombardımanı var, kitlenin cevabı "O.Çocuğu Tayyip" şeklindeki tweetine tepki gösteren Tayyar, "Şimdi bakın böyle bir şerefsizlik, böyle bir ahlaksızlık, böyle bir adilik, böyle bir bayağılık olmaz. Hangi uzvuyla konuşuyor bilemediğim bir milletvekilidir Hüseyin Aygün... Ne çocuğudur onu da bilemiyorum." dedi.



Gazeteport’a açıklamalarda bulunan Tayyar, Gezi Parkı eyleminin ardında uluslararası güçlerin de bulunduğunu savunarak ‘’ABD var, İsrail var, Madonna bile işe karıştı. Nihai hedef, yerel seçimlerde AK Parti'nin oyunun düşmesini sağlamak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleridir’' dedi.

Tayyar sözlerine şöyle devam etti:

'Başlangıçta iyi niyetliydi'

Gezi Parkı olayı önce iyi niyetli bir çevre eylemi olarak başladı. Saf ve temiz duygularla çevre adına bir eyleme başladılar ama orada bir tezgah vardı ve yetkililer bunu göremedi. Provokatif uu unsurlar araya karışarak ortamı gerdi. Provokatörler ile çevreciler arasına set çekilmeliydi.

'Polis ve belediye hatalı'

Polis olaylar sırasında kontrollü değildi. Yetkililer de kamuoyuna ikna edici mesajlar veremedi. Bu işin bir numaralı sorumlusu olan ve Gezi Parkında ne yapılıp yapılmayacağını açıklaması gereken İstanbul Belediye Başkanı olaylardan 3 gün sonra ortaya çıktı.

'Bruce Willis, Madonna bile devreye giriyor'

Provokatörler, olayı bir kalkışma ve hükümet aleyhine gösteriye çevirdi. İktidara balans ayarı yapmaya çalıştılar. Bu işin uluslararası ayakları var. ABD iki kez açıklama yapıyor, Bruce Wİllis ve Madonna bile devreye giriyor. Suriye’de günde 100 kişi ölürken sesleri çıkmayanlar, Gezi Parkı için mesajlar gönderiyor.

'Hedefte Cumhurbaşkanlığı seçimi var'

Olayın uluslar arası boyutu var çünkü ABD ve İsrail, Sayın Başbakanın güçlü bir Başkan olmasını istemiyor. Bu nedenle nihai hedefte Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Olaylar şimdi yatışsa da, Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar provokatif eylemler, önemli isimlere suikast girişimleri olabilir. Nihai hedefte, AK Partinin 2014 yerel seçimlerinde oy kaybetmesini sağlamak ve güçleri yeterse Cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden TBMM insiyatifine almak vardır.



Biz halk iradesi diyerek Cumhurbaşkanını halkın seçmesini öngördük ve politikamızı buna göre dizayn ettik. Şimdi bazı güçler Cumhurbaşkanını halk değil, eskiden olduğu gibi TBMM seçsin istiyor. Güçlü bir başkan değil, kontrollü bir Cumhurbaşkanı isteniyor. CHP ve MHP de bu plana destek verir. AK Partinin Cumhurbaşkanının TBMM’de seçtirecek yeterli sandalyesi var. Bu isim yine AK Partiden çıkar ama, bizim halk iradesi söylemimiz sona erer, tezimiz çöker.

'Böyle bir adilik, bayağılık olmaz'



Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan "1'e bir" programında konuşan Tayyar, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e sert sözlerle yüklendi.

İşte o sözler:



CHP milletvekili Hüseyin Aygün bir tweet atıyor. Bu tweet'inde şöyle diyor "Ankara direnişinden birkaç not 'Kızılay'da toplanan binlere gaz bombardımanı var, kitlenin cevabı "O.Çocuğu Tayyip'"

Şimdi bakın böyle bir şerefsizlik, böyle bir ahlaksızlık, böyle bir adilik, böyle bir bayağılık olmaz. Hangi uzvuyla konuşuyor bilemediğim bir milletvekilidir Hüseyin Aygün... Ne çocuğudur onu da bilemiyorum. Kendisi bunu izah edecektir. Bunlar bu parlamentonun üyesi ve bu devletten maaş alıyorlar. Ondan sonra da siz kalkacaksınız bu devletin insanına hakaret edeceksiniz