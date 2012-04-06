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Şamil Tayyar: Fazıl Say hangi kerhanede dünyaya geldi

Say'ın mesajlarına bir tepki de Erol Köse'den geldi: Bu Fazil Say 'ın küçükken topu inşaata kaçmış.... O yuzden hep salyalı...

06 Nisan 2012 21:53

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 'Cennet meyhane mi, kerhane mi' twitine, AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan ağır yanıt geldi. Tayyar, ''Fazıl Say hangi kerhanede dünyaya geldi'' dedi.

Tartışma, Fazıl Say'ın  twitter hesabından "Irmaklarindan saraplar akacak diyorsun, cenneti ala meyhane midir? Her muminine 2 huri verecegim diyosun, cenneti ala kerhane midir? Bilmem farkettiniz mi ama nerde yavşak adi magazinci hırsız şaklaban varsa hepsi allahçı, bu bir paradoks mu?" tweet'ini paylaşmasıyla başladı.
 
Pek çok Twitter kullanıcısı Fazıl Say'a tepki gösterirken Fazıl Say kendisine gelen destek mesajlarını retweetledi. Say ardından da "Muezzin 22 saniyede okudu aksam ezanini yahu. Prestissimmo con fuco!!! Ne acelen var? Sevgili? Raki masasi?" tweetini atınca sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Fazıl Say gelen tepkiler üzerine  "Konu benim icin kapanmistir. Herkesin hayati kendine.Herkes kendi dertlerine, kendi hayatının iyi ve guzel tarafına dönsün derim." diyerek kendisi açısından tartışmanın bittiğini duyurdu.
 
 

Şamil Tayyar'dan ağır yanıt

 

 
 
Fazıl Say'ın tweetlerine en sert yanıtı AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar verdi. Tayyar Twitter hesabına "Kız

 

anlara söyleyim; o zat Kuran'daki cennet için kerhane veya meyhane mi diye soruyor. Ben de ona soruyorum nerde doğdun kerhanede mi?" yazdı.
 
 

Erol Köse'den tehdit

 
 
Fazıl Say'ın bu mesajlarına tepki gösteren Erol Köse, "Bu Fazil Say 'ın küçükken topu inşaata kaçmış.... O yuzden hep salyalı...." mesajını takipçileriyle paylaştı. Köse daha da ileri giderek, "Rabbim seni çarpmış ama emin ol ilk gördüğümde ben de çarpacam seni sen kimsin de Fazil Say ulvi degerlerle dalga geçmektesin!!!" diye yazdı.
 

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