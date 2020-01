'Cennet meyhane mi, kerhane mi?'

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Twitter'da İslam dini ile ilgili yazdığı tweetler sosyal medyada günün konusu oldu.

Fazıl Say twitter hesabından "Irmaklarindan saraplar akacak diyorsun, cenneti ala meyhane midir? Her muminine 2 huri verecegim diyosun, cenneti ala kerhane midir? Bilmem farkettiniz mi ama nerde yavşak adi magazinci hırsız şaklaban varsa hepsi allahçı, bu bir paradoks mu?" tweet'ini paylaştı. Pek çok Twitter kullanıcısı Fazıl Say'a tepki gösterirken Fazıl Say kendisine gelen destek mesajlarını retweetledi. Say ardından da "Muezzin 22 saniyede okudu aksam ezanini yahu. Prestissimmo con fuco!!! Ne acelen var? Sevgili? Raki masasi?" tweetini atınca sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Erol Köse'den tehdit

Fazıl Say'ın bu mesajlarına tepki gösteren Erol Köse, "Bu Fazil Say 'ın küçükken topu inşaata kaçmış.... O yuzden hep salyalı...." mesajını takipçileriyle paylaştı. Köse daha da ileri giderek, "Rabbim seni çarpmış ama emin ol ilk gördüğümde ben de çarpacam seni sen kimsin de Fazil Say ulvi degerlerle dalga geçmektesin!!!" diye yazdı.