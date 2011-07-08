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Politika

Şamil Tayyar, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Dokunulmazlık zırhının kaldırılması için bu dönem ilk hamle AKP’den geldi.

08 Temmuz 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - Dokunulmazlık zırhının kaldırılması için bu dönem ilk hamle AKP’den geldi. Hakkında 4 ayrı davadan 65 ay hapis cezası olan Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı’na başvurdu. Tayyar,  başvuru dilekçesini başkanlığa verdi.

‘Açılan davalar kesintiye uğramasın’ 


Milletvekili seçilmeden önce gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hakkında açılan soruşturma ve davaların kesintiye uğramasını istemediğini söyleyen Tayyar,  “Benim üç ayrı davadan 50 ay hapis cezam var. 5 yıl sonrasına ertelendi. Bir de 12 Haziran seçimlerinden iki gün önce 15 aylık bir ceza aldım. Bu 17 bin liralık para cezasına çevrildi. Şu an bu dava Yargıtay’a gidecek. Buna göre, 65 aylık bir hapis cezası var. Ben bu davaların kesintiye uğramasını istemiyorum.”


‘Cezalardan kurtulmak için milletvekili'


Kendisine yönelik eleştirilerin ‘Hakkındaki davalardan kurtulmak için milletvekili oldu” söyleminde odaklandığına dikkat çeken Tayyar, “Bunun doğru olmadığını ortaya koymam gerek. Hakkımda açılan davaların milletvekilliği süresi boyunca devam etmesi ve sonuçlandırılması arzu ettiğim bir şey.”


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