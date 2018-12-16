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Şamil Tayyar: Çürük elmaları ayıklamak sepette kalanları korur

“Sinyalizasyonu ıskalayanlar tüm sorumluluğu makasçının sırtına yükleyemez”

16 Aralık 2018 21:02

T24

Eski AKP Şamil Tayyar, Ankara’da meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili olarak sorumluluğu makasçıya yükleyen siyasetçileri isim vermeden eleştirdi. Sorumluların cezalandırmanın en başta insani vazife olduğunu söyleyen Tayyar, “Çürük elmaları ayıklamak sepette kalanları korur” dedi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tayyar, şu ifadeleri kullandı: “Tren hattında yüksek teknolojiye geçerken sinyalizasyonu ıskalayanlar tüm sorumluluğu sadece makasçının sırtına yükleyemez. Sorumluların cezalandırılmasını sağlamak en başta insani vazifemizdir. Ayrıca çürük elmaları ayıklamak sepette kalanları korur. Zaaf olmaz güçlendirir.”

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